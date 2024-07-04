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Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России
Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России
Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:40+0300
2024-07-04T15:40+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла - всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он отметил увеличение урожаев овощей и фруктов в стране. "Заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов. Примерно около 11 процентов сейчас фиксируем рост", - сообщил глава кабмина.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:40 04.07.2024
 
Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России

Мишустин: зерна, сахара, мяса хватает для внутреннего рынка и поставок за рубеж

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла - всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил увеличение урожаев овощей и фруктов в стране.
"Заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов. Примерно около 11 процентов сейчас фиксируем рост", - сообщил глава кабмина.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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