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Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России
Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России
Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:40+0300
2024-07-04T15:40+0300
2024-07-04T15:40+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла - всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он отметил увеличение урожаев овощей и фруктов в стране. "Заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов. Примерно около 11 процентов сейчас фиксируем рост", - сообщил глава кабмина.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин оценил объем зерна, сахара и мяса в России
Мишустин: зерна, сахара, мяса хватает для внутреннего рынка и поставок за рубеж
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла в России хватает для обеспечения собственных потребностей и поставок за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла - всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил увеличение урожаев овощей и фруктов в стране.
"Заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов. Примерно около 11 процентов сейчас фиксируем рост", - сообщил глава кабмина.