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Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве - 04.07.2024, ПРАЙМ
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве
Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T03:03+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут значительно увеличивать риск, рассказал агентству "Прайм" заместитель заведующего кафедрой Промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Игорь Бернадинер.Торфяные пожары - это особый тип природных пожаров. Они возникают в болотах и местах, где накопился торф — органический материал, образующийся из частично разложившихся растительных остатков, объясняет эксперт. Такие возгорания очень опасны и сложны для тушения.До 90 процентов пожаров на торфяниках возникают из-за деятельности человека (окурки, костры и прочее). При этом, в регионах, где идет добыча торфа, пожаров практически не бывает.&quot;В Подмосковье, к сожалению, торфяные разработки, в которых остановлены работы, являются потенциальными очагами пожаров&quot;, - говорит специалист.Ранее эти выработки были заболочены, но со временем торфяники сохнут. В период жары температура воздуха может существенно повышаться, создавая условия для высыхания торфа.Впрочем, уже в пятницу, 5 июля, в Подмосковье ожидается дождливая погода, которая должна улучшить обстановку, заключил Бернадинер.
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москва, погода, жара в москве, лесные пожары, эксклюзив
МОСКВА, погода, Жара в Москве, лесные пожары, Эксклюзив
03:03 04.07.2024
 
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве

Эксперт Бернадинер: торфяные разработки возле Москвы потенциальные очаги пожаров

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут значительно увеличивать риск, рассказал агентству "Прайм" заместитель заведующего кафедрой Промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Игорь Бернадинер.
Торфяные пожары - это особый тип природных пожаров. Они возникают в болотах и местах, где накопился торф — органический материал, образующийся из частично разложившихся растительных остатков, объясняет эксперт. Такие возгорания очень опасны и сложны для тушения.
До 90 процентов пожаров на торфяниках возникают из-за деятельности человека (окурки, костры и прочее). При этом, в регионах, где идет добыча торфа, пожаров практически не бывает.

"В Подмосковье, к сожалению, торфяные разработки, в которых остановлены работы, являются потенциальными очагами пожаров", - говорит специалист.

Ранее эти выработки были заболочены, но со временем торфяники сохнут. В период жары температура воздуха может существенно повышаться, создавая условия для высыхания торфа.
Впрочем, уже в пятницу, 5 июля, в Подмосковье ожидается дождливая погода, которая должна улучшить обстановку, заключил Бернадинер.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Москвичам пообещали "египетские ночи"
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МОСКВАпогодаЖара в Москвелесные пожарыЭксклюзив
 
 
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