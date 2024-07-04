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Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве

Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве - 04.07.2024, ПРАЙМ

Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве

Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T03:03+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут значительно увеличивать риск, рассказал агентству "Прайм" заместитель заведующего кафедрой Промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Игорь Бернадинер.Торфяные пожары - это особый тип природных пожаров. Они возникают в болотах и местах, где накопился торф — органический материал, образующийся из частично разложившихся растительных остатков, объясняет эксперт. Такие возгорания очень опасны и сложны для тушения.До 90 процентов пожаров на торфяниках возникают из-за деятельности человека (окурки, костры и прочее). При этом, в регионах, где идет добыча торфа, пожаров практически не бывает."В Подмосковье, к сожалению, торфяные разработки, в которых остановлены работы, являются потенциальными очагами пожаров", - говорит специалист.Ранее эти выработки были заболочены, но со временем торфяники сохнут. В период жары температура воздуха может существенно повышаться, создавая условия для высыхания торфа.Впрочем, уже в пятницу, 5 июля, в Подмосковье ожидается дождливая погода, которая должна улучшить обстановку, заключил Бернадинер.

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