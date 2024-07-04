https://1prime.ru/20240704/pozhar-849720173.html
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве - 04.07.2024, ПРАЙМ
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве
Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T03:03+0300
2024-07-04T03:03+0300
2024-07-04T03:03+0300
москва
погода
жара в москве
лесные пожары
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/76405/34/764053417_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_9ae2287efe4477a2df9b5e712f557a47.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут значительно увеличивать риск, рассказал агентству "Прайм" заместитель заведующего кафедрой Промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Игорь Бернадинер.Торфяные пожары - это особый тип природных пожаров. Они возникают в болотах и местах, где накопился торф — органический материал, образующийся из частично разложившихся растительных остатков, объясняет эксперт. Такие возгорания очень опасны и сложны для тушения.До 90 процентов пожаров на торфяниках возникают из-за деятельности человека (окурки, костры и прочее). При этом, в регионах, где идет добыча торфа, пожаров практически не бывает."В Подмосковье, к сожалению, торфяные разработки, в которых остановлены работы, являются потенциальными очагами пожаров", - говорит специалист.Ранее эти выработки были заболочены, но со временем торфяники сохнут. В период жары температура воздуха может существенно повышаться, создавая условия для высыхания торфа.Впрочем, уже в пятницу, 5 июля, в Подмосковье ожидается дождливая погода, которая должна улучшить обстановку, заключил Бернадинер.
https://1prime.ru/20240703/moskva-849683698.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76405/34/764053417_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_1c71c82d1379021b241583952c9d75ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, жара в москве, лесные пожары, эксклюзив
МОСКВА, погода, Жара в Москве, лесные пожары, Эксклюзив
Названо самое опасное последствие "египетских ночей" в Москве
Эксперт Бернадинер: торфяные разработки возле Москвы потенциальные очаги пожаров
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прямой зависимости между конкретной температурой и вероятностью торфяных пожаров нет. Однако длительные температуры выше 25-30 градусов по Цельсию могут значительно увеличивать риск, рассказал агентству "Прайм" заместитель заведующего кафедрой Промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Игорь Бернадинер.
Торфяные пожары - это особый тип природных пожаров. Они возникают в болотах и местах, где накопился торф — органический материал, образующийся из частично разложившихся растительных остатков, объясняет эксперт. Такие возгорания очень опасны и сложны для тушения.
До 90 процентов пожаров на торфяниках возникают из-за деятельности человека (окурки, костры и прочее). При этом, в регионах, где идет добыча торфа, пожаров практически не бывает.
"В Подмосковье, к сожалению, торфяные разработки, в которых остановлены работы, являются потенциальными очагами пожаров", - говорит специалист.
Ранее эти выработки были заболочены, но со временем торфяники сохнут. В период жары температура воздуха может существенно повышаться, создавая условия для высыхания торфа.
Впрочем, уже в пятницу, 5 июля, в Подмосковье ожидается дождливая погода, которая должна улучшить обстановку, заключил Бернадинер.
Москвичам пообещали "египетские ночи"