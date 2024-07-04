https://1prime.ru/20240704/pribaltika-849825384.html
Страны Балтии обсудили развертывание войск НАТО у границ РФ, пишет СМИ
Страны Балтии обсудили развертывание войск НАТО у границ РФ, пишет СМИ - 04.07.2024, ПРАЙМ
Страны Балтии обсудили развертывание войск НАТО у границ РФ, пишет СМИ
Страны Прибалтики обсуждали способы облегчить развертывание "огромного количества" военнослужащих НАТО у границ России в случае возможного "кризиса", сообщает... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T21:54+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Страны Прибалтики обсуждали способы облегчить развертывание "огромного количества" военнослужащих НАТО у границ России в случае возможного "кризиса", сообщает британская газета Times со ссылкой на вице-канцлера минобороны Эстонии Туули Дунетон. "Дунетон... рассказала, что страны Балтии обсуждали "одну или две идеи", как бы облегчить развертывание огромного количества войск НАТО на восточном фланге в случае кризиса", — пишет издание. Также издание сообщает, ссылаясь на дипломатические источники, что пока рано обсуждать увеличение расходов на оборону среди стран НАТО. Это связано с тем, что после выборов во Франции и Великобритании состав правительств этих стран ещё не определён, а некоторые другие государства не готовы к такому увеличению расходов. Ранее Breaking Defense, ссылаясь на Дунетона, писало, что страны НАТО решат вопрос об увеличении расходов на оборону в 2025 году, чтобы избежать разногласий внутри альянса.Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил в июне, что члены альянса продолжают наращивать свои оборонные расходы и уже 23 государства в этом году потратят не менее 2% ВВП на оборонные нужды. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет настаивать на увеличении финансирования обороны до 2,5% ВВП. На Западе все чаще говорят о возможном вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле подчеркнули, что РФ не собирается ни на кого нападать, но будет защищать свои интересы. В последние годы РФ отмечает активность НАТО у своих границ. Альянс называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Москва готова к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе.
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нато, эстония, латвия, литва
Политика, НАТО, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
Страны Балтии обсудили развертывание войск НАТО у границ РФ, пишет СМИ
Страны Прибалтики обсудили, как облегчить развертывание войск НАТО у границ РФ
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ.
Страны Прибалтики обсуждали способы облегчить развертывание "огромного количества" военнослужащих НАТО у границ России в случае возможного "кризиса", сообщает британская газета Times
со ссылкой на вице-канцлера минобороны Эстонии Туули Дунетон.
"Дунетон... рассказала, что страны Балтии обсуждали "одну или две идеи", как бы облегчить развертывание огромного количества войск НАТО на восточном фланге в случае кризиса", — пишет издание.
Также издание сообщает, ссылаясь на дипломатические источники, что пока рано обсуждать увеличение расходов на оборону среди стран НАТО. Это связано с тем, что после выборов во Франции и Великобритании состав правительств этих стран ещё не определён, а некоторые другие государства не готовы к такому увеличению расходов.
Ранее Breaking Defense, ссылаясь на Дунетона, писало, что страны НАТО решат вопрос об увеличении расходов на оборону в 2025 году, чтобы избежать разногласий внутри альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил в июне, что члены альянса продолжают наращивать свои оборонные расходы и уже 23 государства в этом году потратят не менее 2% ВВП на оборонные нужды.
Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет настаивать на увеличении финансирования обороны до 2,5% ВВП.
На Западе все чаще говорят о возможном вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле подчеркнули, что РФ не собирается ни на кого нападать, но будет защищать свои интересы. В последние годы РФ отмечает активность НАТО у своих границ. Альянс называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Москва готова к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе.