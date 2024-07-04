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Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России
Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России
УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНО ПОВЫШАТЬСЯ - МИШУСТИН | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:23+0300
2024-07-04T15:23+0300
экономика
россия
продовольственная безопасность
михаил мишустин
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УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНО ПОВЫШАТЬСЯ - МИШУСТИН
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россия, продовольственная безопасность, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, продовольственная безопасность, Михаил Мишустин
15:23 04.07.2024
 
Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России

Мишустин: уровень продовольственной безопасности продолжает повышаться

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаботники выкладывают товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве.
Работники выкладывают товар в торговом зале магазина Пятерочка в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНО ПОВЫШАТЬСЯ - МИШУСТИН
 
ЭкономикаРОССИЯпродовольственная безопасностьМихаил Мишустин
 
 
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