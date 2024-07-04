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Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России
Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России
УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНО ПОВЫШАТЬСЯ - МИШУСТИН | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:23+0300
2024-07-04T15:23+0300
2024-07-04T15:23+0300
экономика
россия
продовольственная безопасность
михаил мишустин
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УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНО ПОВЫШАТЬСЯ - МИШУСТИН
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россия, продовольственная безопасность, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, продовольственная безопасность, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о повышении уровня продбезопасности в России
Мишустин: уровень продовольственной безопасности продолжает повышаться