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Путин назвал безопасность приоритетом в работе ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал безопасность приоритетом в работе ШОС
Путин назвал безопасность приоритетом в работе ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал безопасность приоритетом в работе ШОС
Вопрос обеспечения безопасности стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей организации. Об этом заявил президент... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:25+0300
2024-07-04T10:25+0300
политика
шос
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Вопрос обеспечения безопасности стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ", — сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что региональная антитеррористическая структура ШОС будет трансформирована для более эффективного противодействия всем угрозам безопасности.Также будет создан антинаркотический центр в Душанбе.Программа сотрудничества, утвержденная на саммите ШОС в Казахстане, направлена на борьбу с сепаратизмом и экстремизмом в пространстве ШОС. Путин также отметил сотрудничество предпринимателей стран объединения, которые могут присоединяться к совместным проектам через деловой совет организации.
https://1prime.ru/20240704/shos-849728422.html
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шос, владимир путин
Политика, ШОС, Владимир Путин
10:25 04.07.2024
 
Путин назвал безопасность приоритетом в работе ШОС

Путин: безопасность стран-членов ШОС остается приоритетом в работе организации

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Вопрос обеспечения безопасности стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что региональная антитеррористическая структура ШОС будет трансформирована для более эффективного противодействия всем угрозам безопасности.Также будет создан антинаркотический центр в Душанбе.
Программа сотрудничества, утвержденная на саммите ШОС в Казахстане, направлена на борьбу с сепаратизмом и экстремизмом в пространстве ШОС. Путин также отметил сотрудничество предпринимателей стран объединения, которые могут присоединяться к совместным проектам через деловой совет организации.
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
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