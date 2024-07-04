https://1prime.ru/20240704/putin-849732822.html

Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин

Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ

Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин

Россия придает огромное значение ШОС и сотрудничеству в рамках организации, которое активно развивается с соблюдением принципов равноправия и интересов... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:28+0300

2024-07-04T10:28+0300

2024-07-04T11:01+0300

россия

владимир путин

шос

политика

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АСТАНА, 4 июл – ПРАЙМ. Россия придает огромное значение ШОС и сотрудничеству в рамках организации, которое активно развивается с соблюдением принципов равноправия и интересов стран-членов. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. Он отметил в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане, что партнерское взаимодействие в рамках ШОС имеет большое значение для Москвы."Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности", - пояснил Путин.Кроме того, он уточнил, что при активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем совете "подготовлен действительно солидный пакет документов и решений". По словам президента, реализация этих документов позитивно скажется на мировом влиянии ШОС.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

https://1prime.ru/20240704/belorussiya-849727708.html

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россия, владимир путин, шос