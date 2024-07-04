https://1prime.ru/20240704/putin-849735318.html
Путин отметил рост доли расчетов в нацвалютах между РФ и ШОС почти до 100%
Путин отметил рост доли расчетов в нацвалютах между РФ и ШОС почти до 100% - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост доли расчетов в нацвалютах между РФ и ШОС почти до 100%
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами ШОС за первые четыре месяца этого года превысила 92 процента, заявил российский президент Владимир | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:49+0300
2024-07-04T10:49+0300
2024-07-04T10:49+0300
экономика
владимир путин
шос
расчеты в нацвалютах
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами ШОС за первые четыре месяца этого года превысила 92 процента, заявил российский президент Владимир Путин.Лидер России выступил на заседании Совета глав государств-членов объединения. По его словам, участники ШОС увеличивают использвание нацвалют во взаимных рассчетах."Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%", - пояснил Путин.Президент напомнил, что российская сторона предлагала организации создать собственный платежно-расчетный механизм. Кроме того, сказал он, весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, а также совещания глав Минфинов и Центробанков.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
https://1prime.ru/20240704/shos-849732519.html
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владимир путин, шос, расчеты в нацвалютах
Экономика, Владимир Путин, ШОС, расчеты в нацвалютах
Путин отметил рост доли расчетов в нацвалютах между РФ и ШОС почти до 100%
Путин: доля расчетов в нацвалютах между РФ и ШОС превысила 92 процента
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами ШОС за первые четыре месяца этого года превысила 92 процента, заявил российский президент Владимир Путин.
Лидер России выступил на заседании Совета глав государств-членов объединения. По его словам, участники ШОС увеличивают использвание нацвалют во взаимных рассчетах.
"Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%", - пояснил Путин.
Президент напомнил, что российская сторона предлагала организации создать собственный платежно-расчетный механизм.
Кроме того, сказал он, весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, а также совещания глав Минфинов и Центробанков.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
Си Цзиньпин заявил о важносити ШОС для мира