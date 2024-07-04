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Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС

Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС

Прочные экономические связи приносят странам-участницам ШОС значительные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:53+0300

2024-07-04T10:53+0300

2024-07-04T11:08+0300

экономика

шос

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прочные экономические связи приносят странам-участницам ШОС значительные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин."Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя", — сказал глава государства.Путин заметил, что в прошлом году страны, входящие в ШОС, наблюдали устойчивый рост ВВП, промышленного производства и низкую инфляцию. Товарооборот России с государствами-членами ШОС увеличился на 25 процентов.Президент подчеркнул, что перспективы сотрудничества в рамках ШОС охватывают не только политику и безопасность, но также экономику, энергетику, сельское хозяйство, высокие технологии и инновации.

https://1prime.ru/20240704/putin-849732660.html

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шос, владимир путин