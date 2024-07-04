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Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС
Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС
Прочные экономические связи приносят странам-участницам ШОС значительные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:53+0300
2024-07-04T10:53+0300
2024-07-04T11:08+0300
экономика
шос
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прочные экономические связи приносят странам-участницам ШОС значительные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин."Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя", — сказал глава государства.Путин заметил, что в прошлом году страны, входящие в ШОС, наблюдали устойчивый рост ВВП, промышленного производства и низкую инфляцию. Товарооборот России с государствами-членами ШОС увеличился на 25 процентов.Президент подчеркнул, что перспективы сотрудничества в рамках ШОС охватывают не только политику и безопасность, но также экономику, энергетику, сельское хозяйство, высокие технологии и инновации.
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шос, владимир путин
Экономика, ШОС, Владимир Путин
Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС
Путин: тесные экономические связи в ШОС приносят дивиденды ее участникам
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Прочные экономические связи приносят странам-участницам ШОС значительные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин.
"Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя", — сказал глава государства.
Путин заметил, что в прошлом году страны, входящие в ШОС, наблюдали устойчивый рост ВВП, промышленного производства и низкую инфляцию. Товарооборот России с государствами-членами ШОС увеличился на 25 процентов.
Президент подчеркнул, что перспективы сотрудничества в рамках ШОС охватывают не только политику и безопасность, но также экономику, энергетику, сельское хозяйство, высокие технологии и инновации.
Путин назвал безопасность приоритетом в работе ШОС