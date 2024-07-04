https://1prime.ru/20240704/putin-849737048.html

Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине

Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине

Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:16+0300

2024-07-04T11:16+0300

2024-07-04T11:20+0300

россия

владимир путин

шос

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта.Лидер России также отметил, что страна готова учитывать поступающие инициативы."Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал президент.Кроме того, он добавил, что идея урегулирования конфликта, предложенная России в случае готовности Украины и ее западных союзников, позволит немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.

https://1prime.ru/20240704/shos-849732519.html

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россия, владимир путин, шос