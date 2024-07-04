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Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:16+0300
2024-07-04T11:20+0300
россия
владимир путин
шос
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта.Лидер России также отметил, что страна готова учитывать поступающие инициативы."Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал президент.Кроме того, он добавил, что идея урегулирования конфликта, предложенная России в случае готовности Украины и ее западных союзников, позволит немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
https://1prime.ru/20240704/shos-849732519.html
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россия, владимир путин, шос
РОССИЯ, Владимир Путин, ШОС
11:16 04.07.2024 (обновлено: 11:20 04.07.2024)
 
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине

Путин: Москва готова учитывать предложения ШОС по урегулированию на Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта.
Лидер России также отметил, что страна готова учитывать поступающие инициативы.
"Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал президент.
Кроме того, он добавил, что идея урегулирования конфликта, предложенная России в случае готовности Украины и ее западных союзников, позволит немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
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