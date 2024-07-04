https://1prime.ru/20240704/putin-849737048.html
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:16+0300
2024-07-04T11:16+0300
2024-07-04T11:20+0300
россия
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_17efa8d788b54a0f115002a318f6c463.jpg
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта.Лидер России также отметил, что страна готова учитывать поступающие инициативы."Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал президент.Кроме того, он добавил, что идея урегулирования конфликта, предложенная России в случае готовности Украины и ее западных союзников, позволит немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
https://1prime.ru/20240704/shos-849732519.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_438:0:3066:1971_1920x0_80_0_0_d32f879a9760b400d813faec082e22c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, шос
РОССИЯ, Владимир Путин, ШОС
Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Путин: Москва готова учитывать предложения ШОС по урегулированию на Украине
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за предложения насчет разрешения украинского конфликта.
Лидер России также отметил, что страна готова учитывать поступающие инициативы.
"Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы", - сказал президент.
Кроме того, он добавил, что идея урегулирования конфликта, предложенная России в случае готовности Украины и ее западных союзников, позволит немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
Си Цзиньпин заявил о важносити ШОС для мира