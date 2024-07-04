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Путин назвал ШОС и БРИКС опорой зарождающегося миропорядка - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал ШОС и БРИКС опорой зарождающегося миропорядка
Путин назвал ШОС и БРИКС опорой зарождающегося миропорядка - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал ШОС и БРИКС опорой зарождающегося миропорядка
Многополярный мир стал реальностью, опорой нового миропорядка будут ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:32+0300
2024-07-04T11:32+0300
политика
владимир путин
шос
брикс
многополярный мир
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Многополярный мир стал реальностью, опорой нового миропорядка будут ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер 4 июля выступил на заседании Совета глав-государств Шанхайской организации сотрудничества."Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", - отметил Путин.Он добавил, что основными опорами нового зарождающегося миропорядка стали ШОС и БРИКС. Президент назвал эти организации локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
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владимир путин, шос, брикс, многополярный мир
Политика, Владимир Путин, ШОС, БРИКС, многополярный мир
11:32 04.07.2024
 
Путин назвал ШОС и БРИКС опорой зарождающегося миропорядка

Путин: ШОС и БРИКС - это основные опоры нового зарождающегося миропорядка

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-членов ШОС
Заседание Совета глав государств-членов ШОС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Многополярный мир стал реальностью, опорой нового миропорядка будут ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер 4 июля выступил на заседании Совета глав-государств Шанхайской организации сотрудничества.
"Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", - отметил Путин.
Он добавил, что основными опорами нового зарождающегося миропорядка стали ШОС и БРИКС. Президент назвал эти организации локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности.
Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
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ПолитикаВладимир ПутинШОСБРИКСмногополярный мир
 
 
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