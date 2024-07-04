https://1prime.ru/20240704/putin-849737815.html

Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС

Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС

Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:33+0300

2024-07-04T11:33+0300

2024-07-04T11:48+0300

политика

владимир путин

шос

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин.Саммит ШОС проходит в Астане под девизом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию"."По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", — отметил российский лидер.Путин особенно выделил, что членам ШОС следует внимательно рассмотреть заявки на сотрудничество.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.

https://1prime.ru/20240704/putin-849735800.html

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владимир путин, шос