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Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС
Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:33+0300
2024-07-04T11:48+0300
политика
владимир путин
шос
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин.Саммит ШОС проходит в Астане под девизом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию"."По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", — отметил российский лидер.Путин особенно выделил, что членам ШОС следует внимательно рассмотреть заявки на сотрудничество.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
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владимир путин, шос
Политика, Владимир Путин, ШОС
11:33 04.07.2024 (обновлено: 11:48 04.07.2024)
 
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС

Путин: многие страны и организации стремятся к подключению к работе ШОС

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин.
Саммит ШОС проходит в Астане под девизом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", — отметил российский лидер.
Путин особенно выделил, что членам ШОС следует внимательно рассмотреть заявки на сотрудничество.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
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ПолитикаВладимир ПутинШОС
 
 
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