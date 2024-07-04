https://1prime.ru/20240704/putin-849737815.html
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС
Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:33+0300
2024-07-04T11:33+0300
2024-07-04T11:48+0300
политика
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849694047_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_5b554825878268c70c321c72cb319e4f.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин.Саммит ШОС проходит в Астане под девизом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию"."По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", — отметил российский лидер.Путин особенно выделил, что членам ШОС следует внимательно рассмотреть заявки на сотрудничество.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
https://1prime.ru/20240704/putin-849735800.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849694047_606:0:3337:2048_1920x0_80_0_0_131c16eb5ae45bc4dd161d73c382c342.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шос
Политика, Владимир Путин, ШОС
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС
Путин: многие страны и организации стремятся к подключению к работе ШОС
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Многие государства и организации стремятся наладить диалог и присоединиться к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин.
Саммит ШОС проходит в Астане под девизом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", — отметил российский лидер.
Путин особенно выделил, что членам ШОС следует внимательно рассмотреть заявки на сотрудничество.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
Путин рассказал о дивидендах стран-участниц ШОС