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Путин оценил туристический поток россиян в Иран - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил туристический поток россиян в Иран
Путин оценил туристический поток россиян в Иран - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил туристический поток россиян в Иран
Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:43+0300
2024-07-04T11:48+0300
россия
владимир путин
шос
иран
туризм
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин."Активировался и туристический поток. Количество туристов в Иране выросло на четверть", - сообщил он в ходе заседания Совета глав-государств ШОС. Более того, как добавил Путин, в этом году товарооборот России и Ирана вырос на 14 процентов в сравнении с 2023 годом.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав объединения входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
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россия, владимир путин, шос, иран, туризм
РОССИЯ, Владимир Путин, ШОС, ИРАН, Туризм
11:43 04.07.2024 (обновлено: 11:48 04.07.2024)
 
Путин оценил туристический поток россиян в Иран

Путин: туристический поток россиян в Иран увеличивается

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин.
"Активировался и туристический поток. Количество туристов в Иране выросло на четверть", - сообщил он в ходе заседания Совета глав-государств ШОС.
Более того, как добавил Путин, в этом году товарооборот России и Ирана вырос на 14 процентов в сравнении с 2023 годом.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав объединения входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией
26 июня, 09:15
 
РОССИЯВладимир ПутинШОСИРАНТуризм
 
 
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