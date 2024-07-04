https://1prime.ru/20240704/putin-849738593.html
Путин оценил туристический поток россиян в Иран
Путин оценил туристический поток россиян в Иран - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил туристический поток россиян в Иран
Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:43+0300
2024-07-04T11:43+0300
2024-07-04T11:48+0300
россия
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туризм
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин."Активировался и туристический поток. Количество туристов в Иране выросло на четверть", - сообщил он в ходе заседания Совета глав-государств ШОС. Более того, как добавил Путин, в этом году товарооборот России и Ирана вырос на 14 процентов в сравнении с 2023 годом.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав объединения входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
https://1prime.ru/20240626/iran-849496141.html
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россия, владимир путин, шос, иран, туризм
РОССИЯ, Владимир Путин, ШОС, ИРАН, Туризм
Путин оценил туристический поток россиян в Иран
Путин: туристический поток россиян в Иран увеличивается
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин.
"Активировался и туристический поток. Количество туристов в Иране выросло на четверть", - сообщил он в ходе заседания Совета глав-государств ШОС.
Более того, как добавил Путин, в этом году товарооборот России и Ирана вырос на 14 процентов в сравнении с 2023 годом.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав объединения входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией