https://1prime.ru/20240704/putin-849738593.html

Путин оценил туристический поток россиян в Иран

Путин оценил туристический поток россиян в Иран - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин оценил туристический поток россиян в Иран

Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:43+0300

2024-07-04T11:43+0300

2024-07-04T11:48+0300

россия

владимир путин

шос

иран

туризм

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Туристический поток россиян в Иран вырос на 25 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин."Активировался и туристический поток. Количество туристов в Иране выросло на четверть", - сообщил он в ходе заседания Совета глав-государств ШОС. Более того, как добавил Путин, в этом году товарооборот России и Ирана вырос на 14 процентов в сравнении с 2023 годом.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав объединения входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.

https://1prime.ru/20240626/iran-849496141.html

иран

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россия, владимир путин, шос, иран, туризм