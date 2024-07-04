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"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой - 04.07.2024, ПРАЙМ
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"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7 выразили надежду, что российский лидер... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:02+0300
2024-07-04T12:02+0300
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7 выразили надежду, что российский лидер сможет посодействовать урегулированию сирийского кризиса."Дай Бог, Путин посодействует, и начнутся переговоры с Асадом", - сказал шенер.Другие читатели также назвали Путина другом Турции, попросив его посодействовать решению кризиса."Если отношения [Турции] с Сирией вернутся в нормальное русло, не останется ни США, ни безрассудств Израиля. Даже на этапе налаживания отношений [Турции] с Ираком можно видеть, насколько сложно террористам в регионе", - добавил пользователь с ником "человечество".Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ
12:02 04.07.2024
 
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой

Читатели Haber7 попросили Путина посодействовать переговорам Турции и Сирии

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7 выразили надежду, что российский лидер сможет посодействовать урегулированию сирийского кризиса.
"Дай Бог, Путин посодействует, и начнутся переговоры с Асадом", - сказал шенер.
Другие читатели также назвали Путина другом Турции, попросив его посодействовать решению кризиса.
"Если отношения [Турции] с Сирией вернутся в нормальное русло, не останется ни США, ни безрассудств Израиля. Даже на этапе налаживания отношений [Турции] с Ираком можно видеть, насколько сложно террористам в регионе", - добавил пользователь с ником "человечество".
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТУРЦИЯ
 
 
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