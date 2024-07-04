https://1prime.ru/20240704/putin-849740219.html
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7 выразили надежду, что российский лидер... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:02+0300
2024-07-04T12:02+0300
2024-07-04T12:02+0300
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716015_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_3bc90e1afac9e57487d9c004f4b956d5.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7 выразили надежду, что российский лидер сможет посодействовать урегулированию сирийского кризиса."Дай Бог, Путин посодействует, и начнутся переговоры с Асадом", - сказал шенер.Другие читатели также назвали Путина другом Турции, попросив его посодействовать решению кризиса."Если отношения [Турции] с Сирией вернутся в нормальное русло, не останется ни США, ни безрассудств Израиля. Даже на этапе налаживания отношений [Турции] с Ираком можно видеть, насколько сложно террористам в регионе", - добавил пользователь с ником "человечество".Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716015_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f0331238fa47ea5c816b7fd4ebb626b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ
"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой
Читатели Haber7 попросили Путина посодействовать переговорам Турции и Сирии
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7
выразили надежду, что российский лидер сможет посодействовать урегулированию сирийского кризиса.
"Дай Бог, Путин посодействует, и начнутся переговоры с Асадом", - сказал шенер.
Другие читатели также назвали Путина другом Турции, попросив его посодействовать решению кризиса.
"Если отношения [Турции] с Сирией вернутся в нормальное русло, не останется ни США, ни безрассудств Израиля. Даже на этапе налаживания отношений [Турции] с Ираком можно видеть, насколько сложно террористам в регионе", - добавил пользователь с ником "человечество".
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию