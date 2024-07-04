https://1prime.ru/20240704/putin-849740219.html

"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой

"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой - 04.07.2024, ПРАЙМ

"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7 выразили надежду, что российский лидер... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:02+0300

2024-07-04T12:02+0300

2024-07-04T12:02+0300

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 июля провели переговоры в Астане. Читатели Haber7 выразили надежду, что российский лидер сможет посодействовать урегулированию сирийского кризиса."Дай Бог, Путин посодействует, и начнутся переговоры с Асадом", - сказал шенер.Другие читатели также назвали Путина другом Турции, попросив его посодействовать решению кризиса."Если отношения [Турции] с Сирией вернутся в нормальное русло, не останется ни США, ни безрассудств Израиля. Даже на этапе налаживания отношений [Турции] с Ираком можно видеть, насколько сложно террористам в регионе", - добавил пользователь с ником "человечество".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html

турция

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция