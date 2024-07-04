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Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин
"Все вопросы" по энергетике, поставкам зерна, взаимными расчетами решаемы, заявил на пресс-подходе президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:34+0300
2024-07-04T17:34+0300
2024-07-04T17:34+0300
экономика
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. "Все вопросы" по энергетике, поставкам зерна, взаимными расчетами решаемы, заявил на пресс-подходе президент России Владимир Путин.Ранее 3 июля российский лидер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС. Как отмечал вице-премьер России Александр Новак, стороны обсудили вопросы платежей между странами, энергетику, экспорт продукции."Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений", - сказал Путин.Он добавил, что все вопросы решаемы.Кроме того, президент отметил, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.
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Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин
Путин обсуждал с Эрдоганом взаимные расчеты, поставки: все вопросы решаемы
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. "Все вопросы" по энергетике, поставкам зерна, взаимными расчетами решаемы, заявил на пресс-подходе президент России Владимир Путин.
Ранее 3 июля российский лидер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС. Как отмечал вице-премьер России Александр Новак, стороны обсудили вопросы платежей между странами, энергетику, экспорт продукции.
"Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений", - сказал Путин.
Он добавил, что все вопросы решаемы.
Кроме того, президент отметил, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию