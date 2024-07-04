Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240704/putin-849769419.html
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин
"Все вопросы" по энергетике, поставкам зерна, взаимными расчетами решаемы, заявил на пресс-подходе президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:34+0300
2024-07-04T17:34+0300
экономика
владимир путин
россия
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716044_0:141:3138:1906_1920x0_80_0_0_01388deb6916640ffddf4d76c7e24a49.jpg
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. "Все вопросы" по энергетике, поставкам зерна, взаимными расчетами решаемы, заявил на пресс-подходе президент России Владимир Путин.Ранее 3 июля российский лидер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС. Как отмечал вице-премьер России Александр Новак, стороны обсудили вопросы платежей между странами, энергетику, экспорт продукции."Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений", - сказал Путин.Он добавил, что все вопросы решаемы.Кроме того, президент отметил, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.
https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716044_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_702ab698a504b943298032650bce164e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, турция
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
17:34 04.07.2024
 
Все вопросы с расчетами с Турцией решаемы, заявил Путин

Путин обсуждал с Эрдоганом взаимные расчеты, поставки: все вопросы решаемы

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. "Все вопросы" по энергетике, поставкам зерна, взаимными расчетами решаемы, заявил на пресс-подходе президент России Владимир Путин.
Ранее 3 июля российский лидер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС. Как отмечал вице-премьер России Александр Новак, стороны обсудили вопросы платежей между странами, энергетику, экспорт продукции.
"Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений", - сказал Путин.
Он добавил, что все вопросы решаемы.
Кроме того, президент отметил, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Вчера, 15:26
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала