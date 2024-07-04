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"Яндекс Пэй" присоединился к универсальному платежному QR-коду

"Яндекс Пэй" присоединился к универсальному платежному QR-коду - 04.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Пэй" присоединился к универсальному платежному QR-коду

"Яндекс Пэй" присоединился к пилотному проекту внедрения универсального платежного QR-кода, проводимому Центробанком и НСПК (Национальной системой платежных... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:46+0300

2024-07-04T11:46+0300

2024-07-04T11:46+0300

банк россии

qr-код

яндекс

нспк

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "Яндекс Пэй" присоединился к пилотному проекту внедрения универсального платежного QR-кода, проводимому Центробанком и НСПК (Национальной системой платежных карт, оператором платежной системы "Мир"), рассказал РИА Новости руководитель этого платёжного сервиса Евгений Южаков. Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ сообщал, что обсуждал с банками эту концепцию, и объявил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил такой эксперимент. "Яндекс" поддерживает инициативу по созданию универсального платежного QR-кода, мы уже участвуем в пилотном проекте НСПК и ЦБ по его внедрению", - сказал Южаков. Он отметил, что универсальный QR-код позволит создавать новые общие технологические решения, а также будет способствовать развитию сотрудничества банков и финтеха - это сделает сервисы удобнее для пользователей и бизнеса. "Для нас также важно, чтобы при реализации таких инфраструктурных технологий все участники рынка получали к ним равный доступ, единые правила и тарифную политику, которые не зависят от решений и интересов конкретного игрока", - добавил Южаков.

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