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Неприемлемый ущерб: российские силы крушат авиацию ВСУ

Неприемлемый ущерб: российские силы крушат авиацию ВСУ - 04.07.2024, ПРАЙМ

Неприемлемый ущерб: российские силы крушат авиацию ВСУ

Украина не в состоянии защитить собственные авиабазы, передает американское издание Forbes. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:16+0300

2024-07-04T11:16+0300

2024-07-04T11:16+0300

вооружения

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ракеты

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Украина не в состоянии защитить собственные авиабазы, передает американское издание Forbes."После длительного наблюдения — которое в данном случае продлилось около часа — на аэродром обрушились российские ракеты, уничтожив минимум один ценный боевой самолет украинских ВВС", — говорится в тексте публикации.Автор материала отметил, что украинская противовоздушная оборона находится в серьезном кризисе, поскольку российские беспилотники продолжают атаковать и уничтожать украинские боевые самолеты.Сводные данные подтверждают, что уже были потеряны два Су-27, три МиГ-29, один Су-25 и возможно один Ми-24 за весь период осенних атак на украинские авиабазы.У Украины есть перспектива получить помощь от европейских союзников в виде 85 истребителей F-16 и Миражей 2000. Однако, если эти самолеты останутся подвержены ракетным атакам и ударным действиям беспилотников, это создаст новые проблемы для украинской противовоздушной обороны, которая уже испытывает нехватку ресурсов для защиты ключевых баз, заключли в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, украина, ракеты