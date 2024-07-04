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Путин пообещал зеркальный ответ на развертывание американских РСМД
Путин пообещал зеркальный ответ на развертывание американских РСМД - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал зеркальный ответ на развертывание американских РСМД
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с прессой в Астане заявил, что Москва ответит зеркально на появление комплексов ракет средней и меньшей дальности... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:32+0300
2024-07-04T17:32+0300
2024-07-04T17:32+0300
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с прессой в Астане заявил, что Москва ответит зеркально на появление комплексов ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США."Мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира", - сказал Путин.Вашингтон может попросить страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров. США вышли из Договора о ликвидации таких ракет летом 2019-го.
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владимир путин, россия, сша, ракеты
Владимир Путин, РОССИЯ, США, ракеты
Путин пообещал зеркальный ответ на развертывание американских РСМД
Путин о развертывании РСМД: если комплексы США появятся, РФ ответит зеркально
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с прессой в Астане заявил, что Москва ответит зеркально на появление комплексов ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США.
"Мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира", - сказал Путин.
Вашингтон может попросить страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров. США вышли из Договора о ликвидации таких ракет летом 2019-го.