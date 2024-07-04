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АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка"

АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка" - 04.07.2024, ПРАЙМ

АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди лишённого лицензии "Киви банка", сообщает АСВ. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:36+0300

2024-07-04T11:36+0300

2024-07-04T11:36+0300

экономика

россия

асв

"киви банк"

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди лишённого лицензии "Киви банка", сообщает АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчёты с кредиторами Киви Банк (АО)", - говорится в сообщении. В агентстве добавили, что выплаты начнутся 12 июля. При этом, согласно заявлению АСВ, требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в полном объёме. А первый транш выплат кредиторам третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, составит 80,43% суммы установленных требований. Но в дальнейшем, после завершения продажи ликвидных ценных бумаг, их требования будут погашены полностью, добавили там. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства. А в апреле Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, асв, "киви банк"