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АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка" - 04.07.2024, ПРАЙМ
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АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка"
АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка" - 04.07.2024, ПРАЙМ
АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди лишённого лицензии "Киви банка", сообщает АСВ. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:36+0300
2024-07-04T11:36+0300
экономика
россия
асв
"киви банк"
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди лишённого лицензии "Киви банка", сообщает АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчёты с кредиторами Киви Банк (АО)", - говорится в сообщении. В агентстве добавили, что выплаты начнутся 12 июля. При этом, согласно заявлению АСВ, требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в полном объёме. А первый транш выплат кредиторам третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, составит 80,43% суммы установленных требований. Но в дальнейшем, после завершения продажи ликвидных ценных бумаг, их требования будут погашены полностью, добавили там. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства. А в апреле Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк".
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россия, асв, "киви банк"
Экономика, РОССИЯ, АСВ, "Киви банк"
11:36 04.07.2024
 
АСВ направит средства на расчеты с кредиторами "Киви банка"

АСВ направит 27,5 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Киви банка"

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди лишённого лицензии "Киви банка", сообщает АСВ.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направит 27,54 миллиарда рублей на расчёты с кредиторами Киви Банк (АО)", - говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что выплаты начнутся 12 июля.
При этом, согласно заявлению АСВ, требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в полном объёме. А первый транш выплат кредиторам третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, составит 80,43% суммы установленных требований. Но в дальнейшем, после завершения продажи ликвидных ценных бумаг, их требования будут погашены полностью, добавили там.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
А в апреле Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк".
 
ЭкономикаРОССИЯАСВ"Киви банк"
 
 
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