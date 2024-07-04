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ЦБ не увидел необходимость в расконвертации депозитарных расписок

ЦБ не увидел необходимость в расконвертации депозитарных расписок - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ не увидел необходимость в расконвертации депозитарных расписок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России не видит целесообразности в перезапуске процесса расконвертации депозитарных расписок, сообщил журналистам первый | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:48+0300

2024-07-04T16:48+0300

2024-07-04T16:48+0300

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России не видит целесообразности в перезапуске процесса расконвертации депозитарных расписок, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Надо сказать, что тот механизм расконвертации, который был ранее создан, показал свою эффективность. Мы смогли вернуть во внутренний контур огромное количество активов российских инвесторов", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Но при этом этот механизм обладал и рядом рисковых факторов, на которые мы тоже обращали внимание. Во-первых, это риски мошенничества. Хорошо, что они не получили большого распространения, но тем не менее попытки были зафиксированы", - отметил он. По его словам, речь идет о том, что часть заявителей утверждали, что им принадлежат какие-то ценные бумаги, а с точки зрения подтверждающих документов тогда это был не очень простой вопрос. "Но такого рода риски существенно не реализовались, хотя и потенциально были значимыми", - сказал он. Второй момент связан с тем, что часть лиц увидели в этом механизме возможность приобрести у нерезидентов с большим дисконтом бумаги и выдать их как за те, которые у них были уже длительное время, продолжил он. "И, конечно, в этом смысле, если сейчас рассматривать вопрос о перезапуске этого механизма, то действительно надо понимать, что, во-первых, это значимый запрос, а мы такого не видим. Отдельно редко к нам поступают какие-то ... заявления тех или иных лиц", - сказал он. ЦБ РФ хотел бы, чтобы какая-то относительно значимая часть профессионального сообщества заявила большой объем на обмен. "Поэтому потенциально инструмент в наличии, практически - мы не видим в целесообразности перезапуска", - заключил он. В апреле 2022 года закон обязал российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Тогда был реализован процесс автоматической конвертации, позволивший инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру. Одновременно была проведена принудительная конвертация расписок, права на которые учитывались иностранными депозитариями.

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