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Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина
Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина - 04.07.2024, ПРАЙМ
Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина
Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:18+0300
2024-07-04T16:39+0300
эльвира набиуллина
экономика
риски
инфляция в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз. И проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались", - сказала она, отвечая на вопрос о том, вступила ли уже экономика России в проинфляционный альтернативный сценарий.
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эльвира набиуллина, риски, инфляция в россии
Эльвира Набиуллина, Экономика, риски, инфляция в России
16:18 04.07.2024 (обновлено: 16:39 04.07.2024)
 

Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз. И проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались", - сказала она, отвечая на вопрос о том, вступила ли уже экономика России в проинфляционный альтернативный сценарий.
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллинарискиинфляция в России
 
 
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