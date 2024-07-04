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Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина

Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина - 04.07.2024, ПРАЙМ

Проинфляционные риски возросли и реализовались, заявила Набиуллина

Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:18+0300

2024-07-04T16:18+0300

2024-07-04T16:39+0300

эльвира набиуллина

экономика

риски

инфляция в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз. И проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались", - сказала она, отвечая на вопрос о том, вступила ли уже экономика России в проинфляционный альтернативный сценарий.

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эльвира набиуллина, риски, инфляция в россии