https://1prime.ru/20240704/rostekh-849727833.html

РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов

РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов - 04.07.2024, ПРАЙМ

РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов

"Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго", сообщили в пресс-службе госкорпорации. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:02+0300

2024-07-04T09:02+0300

2024-07-04T09:02+0300

россия

ростех

танки

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4698f6760a2b4dddce2c231041dc1e41.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго", сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сто двадцати пяти миллиметровые выстрелы "Манго" предназначены для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Различные модификации этих боевых машин стоят на вооружении Сухопутных сил Индии. Боеприпас включает оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой. "Завершен очередной важный этап российско-индийского сотрудничества, соответствующего требованиям программ Make In India и "Самодостаточная Индия". На базе индийского оборонного холдинга "Рособоронэкспорт" подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов "Манго". Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство", - цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев. Глава РОЭ назвал работу отечественного спецэкспортёра в Индии "ярким примером всеобъемлющего индустриального партнерства", в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран. В свою очередь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что степень локализации производства российских боеприпасов в Индии в будущем будет расти. "Ростех" обладает значительным опытом индустриального партнерства с дружественными странами. Многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство – это конкурентное преимущество "Ростеха", как одного из ведущих поставщиков оборонных решений. Несколько таких проектов мы реализовали в партнерстве с Индией. Среди них – лицензионное производство танков Т-90, снарядов "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения. Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии", – заявил он.

https://1prime.ru/20240621/rostekh-849368183.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех, танки