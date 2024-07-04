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РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов - 04.07.2024, ПРАЙМ
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РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов
РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов - 04.07.2024, ПРАЙМ
РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов
"Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго", сообщили в пресс-службе госкорпорации. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:02+0300
2024-07-04T09:02+0300
россия
ростех
танки
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго", сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сто двадцати пяти миллиметровые выстрелы "Манго" предназначены для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Различные модификации этих боевых машин стоят на вооружении Сухопутных сил Индии. Боеприпас включает оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой. "Завершен очередной важный этап российско-индийского сотрудничества, соответствующего требованиям программ Make In India и "Самодостаточная Индия". На базе индийского оборонного холдинга "Рособоронэкспорт" подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов "Манго". Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство", - цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев. Глава РОЭ назвал работу отечественного спецэкспортёра в Индии "ярким примером всеобъемлющего индустриального партнерства", в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран. В свою очередь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что степень локализации производства российских боеприпасов в Индии в будущем будет расти. "Ростех" обладает значительным опытом индустриального партнерства с дружественными странами. Многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство – это конкурентное преимущество "Ростеха", как одного из ведущих поставщиков оборонных решений. Несколько таких проектов мы реализовали в партнерстве с Индией. Среди них – лицензионное производство танков Т-90, снарядов "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения. Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии", – заявил он.
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россия, ростех, танки
РОССИЯ, Ростех, Танки
09:02 04.07.2024
 
РОЭ запустил в Индии производство бронебойных танковых выстрелов

РОЭ организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Сто двадцати пяти миллиметровые выстрелы "Манго" предназначены для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Различные модификации этих боевых машин стоят на вооружении Сухопутных сил Индии. Боеприпас включает оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой.
"Завершен очередной важный этап российско-индийского сотрудничества, соответствующего требованиям программ Make In India и "Самодостаточная Индия". На базе индийского оборонного холдинга "Рособоронэкспорт" подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов "Манго". Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство", - цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы
21 июня, 09:05
Глава РОЭ назвал работу отечественного спецэкспортёра в Индии "ярким примером всеобъемлющего индустриального партнерства", в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран.
В свою очередь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что степень локализации производства российских боеприпасов в Индии в будущем будет расти.
"Ростех" обладает значительным опытом индустриального партнерства с дружественными странами. Многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство – это конкурентное преимущество "Ростеха", как одного из ведущих поставщиков оборонных решений. Несколько таких проектов мы реализовали в партнерстве с Индией. Среди них – лицензионное производство танков Т-90, снарядов "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения. Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии", – заявил он.
 
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