https://1prime.ru/20240704/rskhb-849751598.html

Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ

Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ - 04.07.2024, ПРАЙМ

Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ

ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:15+0300

2024-07-04T14:15+0300

2024-07-04T14:15+0300

россельхозбанк

макфа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846871522_0:209:2898:1839_1920x0_80_0_0_66866691956878c1809acca2d749e11c.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, соответствующие изменения внесены 2 июля. С октября 2021 года компанию возглавляла генеральный директор Юлия Иванова. В мае Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа". Активы группы перешли в собственность государства. Челябинский областной суд назначил на 29 июля рассмотрение апелляций на решение об изъятии "Макфы". Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну РФ по решениям суда, будут реализованы. "Макфа" входит в пятёрку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://1prime.ru/20240628/rskhb-849574519.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россельхозбанк, макфа