Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240704/rskhb-849751598.html
Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ
Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ - 04.07.2024, ПРАЙМ
Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ
ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:15+0300
2024-07-04T14:15+0300
россельхозбанк
макфа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846871522_0:209:2898:1839_1920x0_80_0_0_66866691956878c1809acca2d749e11c.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, соответствующие изменения внесены 2 июля. С октября 2021 года компанию возглавляла генеральный директор Юлия Иванова. В мае Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа". Активы группы перешли в собственность государства. Челябинский областной суд назначил на 29 июля рассмотрение апелляций на решение об изъятии "Макфы". Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну РФ по решениям суда, будут реализованы. "Макфа" входит в пятёрку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
https://1prime.ru/20240628/rskhb-849574519.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846871522_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_b677c9d0096365c466922974f348540f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россельхозбанк, макфа
Россельхозбанк, Макфа
14:15 04.07.2024
 
Управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ

Егрюл: управляющая компания "Макфы" перешла под управление "дочки" РСХБ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина держит упаковку пакетов с гречневой крупой
Женщина держит упаковку пакетов с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно документу, соответствующие изменения внесены 2 июля. С октября 2021 года компанию возглавляла генеральный директор Юлия Иванова.
В мае Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа". Активы группы перешли в собственность государства. Челябинский областной суд назначил на 29 июля рассмотрение апелляций на решение об изъятии "Макфы".
Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну РФ по решениям суда, будут реализованы.
"Макфа" входит в пятёрку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
Судейский молоток
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу Россельхозбанка
28 июня, 13:24
 
РоссельхозбанкМакфа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала