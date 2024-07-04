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Депутатов Госдумы начнут лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Депутатов Госдумы начнут лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж
Депутатов Госдумы начнут лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж - 04.07.2024, ПРАЙМ
Депутатов Госдумы начнут лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж
Нижняя палата парламента одобрила закон о досрочном прекращении полномочий парламентариев за несогласованный выезд за границу. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:21+0300
2024-07-04T13:21+0300
госдума
совфед
сенатор
запрет на выезд за границу
выезд за границу
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента одобрила закон о досрочном прекращении полномочий парламентариев за несогласованный выезд за границу.Теперь депутату или сенатору для выезда за пределы России нужно согласовать свою поездку с руководством. Если процедура не будет соблюдена, полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно. Отмечается, что прямого запрета на выезд за рубеж нет, но на такие действия нужно будет получать разрешение. Ранее стало известно, что бывшим депутатам и сенаторам также могут запретить покидать Россию. Такие меры, на взгляд спикера ГД Вячеслава Володина, приведут к тому, что "у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".
https://1prime.ru/20240704/deputaty-849746018.html
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госдума, совфед, сенатор, запрет на выезд за границу, выезд за границу
Госдума, Совфед, сенатор, запрет на выезд за границу, выезд за границу
13:21 04.07.2024
 
Депутатов Госдумы начнут лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж

Принят закон о лишении мандатов депутатов за несогласованный выезд за границу

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента одобрила закон о досрочном прекращении полномочий парламентариев за несогласованный выезд за границу.
Теперь депутату или сенатору для выезда за пределы России нужно согласовать свою поездку с руководством. Если процедура не будет соблюдена, полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно. Отмечается, что прямого запрета на выезд за рубеж нет, но на такие действия нужно будет получать разрешение.
Ранее стало известно, что бывшим депутатам и сенаторам также могут запретить покидать Россию. Такие меры, на взгляд спикера ГД Вячеслава Володина, приведут к тому, что "у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию
13:13
 
ГосдумаСовфедсенаторзапрет на выезд за границувыезд за границу
 
 
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