Рубль в поисках баланса на фоне геополитических и экономических вызовов

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В среду, 3 июля, российский валютный рынок продемонстрировал умеренную динамику, отражая сложный баланс между внутренними экономическими факторами и геополитическим влиянием. Рубль незначительно ослаб по отношению к основным валютам, но в целом остается в рамках бокового тренда последних торговых дней, пытаясь найти новые равновесные уровни в условиях адаптации к усиливающимся санкционным ограничениям. По итогам торгов курс доллара США вырос на 0,80%, достигнув отметки 88,65 рубля. Евро укрепился на 0,68%, поднявшись до 95,22 рубля, а китайский юань прибавил 0,75%, достигнув 11,90 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на 4 июля: доллар США - 87,9506 рубля, евро - 94,5829 рубля. Влияние на динамику рубля оказало заявление Министерства финансов РФ о планах по приобретению иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 5 июля по 6 августа ежедневный объем таких операций составит 5,4 миллиарда рублей, что существенно превышает показатели предыдущего периода. Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы в июле достигнут 145,3 миллиарда рублей. В то же время Банк России объявил о корректировке своих операций на валютном рынке. В период с 5 июля по 6 августа 2024 года регулятор планирует ежедневно продавать валюту на сумму около трех миллиардов рублей, что меньше по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты отмечают, что эти действия ЦБ могут частично компенсировать эффект от покупок валюты Минфином. Поддержку рублю продолжает оказывать ситуация на нефтяном рынке. Цены на нефть марки Brent выросли на 0,57%, достигнув 87,03 доллара за баррель. Этому способствовало неожиданное сокращение запасов нефти в США: по данным Минэнерго, за прошедшую неделю запасы уменьшились на 12,2 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,1 миллиона баррелей. Дополнительное давление на доллар США оказали протоколы июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и слабые данные по рынку труда от ADP. Индекс доллара (DXY) снизился до минимального с 18 июня уровня, приблизившись к отметке 105,04. Это усилило ожидания возможного снижения ставки ФРС в сентябре, вероятность которого сейчас оценивается в 70%. Участники рынка с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за июнь, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику доллара и, как следствие, на курс рубля. Аналитики отмечают, что после недавних санкций против Московской биржи, когда курс доллара опускался до 80,57 рубля, рынок находится в поиске нового равновесия. По мнению экспертов, в текущих условиях справедливый курс доллара может находиться около 95 рублей, но пока участники рынка адаптируются к новым реалиям, сбалансированным уровнем может выступать отметка в 90 рублей. На сегодня ожидаю колебания курса доллара в диапазоне 1,5 рубля между уровнями 88,00 и 89,50 рубля. Участники рынка чутко реагируют на любые изменения как во внутренней экономической политике, так и на внешнеполитической арене. На данный момент на рынке наблюдается спокойствие. Индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, до 3203,07 п., индекс РТС - на 0,39%, до 1147,28 п. Индекс IMOEX достиг важного уровня сопротивления. Для уверенного прорыва индексу нужно простоять выше уровня 3170 в течение 7 торговых дней. В этом случае покупатели по акциям входящим в индекс Мосбирже аккумулируют силы для уверенного прорыва и роста до уровня 3385 п. Сейчас им выгодно пробивать уровень по техническим причинам.
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В среду, 3 июля, российский валютный рынок продемонстрировал умеренную динамику, отражая сложный баланс между внутренними экономическими факторами и геополитическим влиянием. Рубль незначительно ослаб по отношению к основным валютам, но в целом остается в рамках бокового тренда последних торговых дней, пытаясь найти новые равновесные уровни в условиях адаптации к усиливающимся санкционным ограничениям.
По итогам торгов курс доллара США вырос на 0,80%, достигнув отметки 88,65 рубля. Евро укрепился на 0,68%, поднявшись до 95,22 рубля, а китайский юань прибавил 0,75%, достигнув 11,90 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на 4 июля: доллар США - 87,9506 рубля, евро - 94,5829 рубля.
Влияние на динамику рубля оказало заявление Министерства финансов РФ о планах по приобретению иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 5 июля по 6 августа ежедневный объем таких операций составит 5,4 миллиарда рублей, что существенно превышает показатели предыдущего периода. Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы в июле достигнут 145,3 миллиарда рублей.
В то же время Банк России объявил о корректировке своих операций на валютном рынке. В период с 5 июля по 6 августа 2024 года регулятор планирует ежедневно продавать валюту на сумму около трех миллиардов рублей, что меньше по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты отмечают, что эти действия ЦБ могут частично компенсировать эффект от покупок валюты Минфином.
Поддержку рублю продолжает оказывать ситуация на нефтяном рынке. Цены на нефть марки Brent выросли на 0,57%, достигнув 87,03 доллара за баррель. Этому способствовало неожиданное сокращение запасов нефти в США: по данным Минэнерго, за прошедшую неделю запасы уменьшились на 12,2 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,1 миллиона баррелей.
Дополнительное давление на доллар США оказали протоколы июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и слабые данные по рынку труда от ADP. Индекс доллара (DXY) снизился до минимального с 18 июня уровня, приблизившись к отметке 105,04. Это усилило ожидания возможного снижения ставки ФРС в сентябре, вероятность которого сейчас оценивается в 70%.
Участники рынка с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за июнь, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику доллара и, как следствие, на курс рубля.
Аналитики отмечают, что после недавних санкций против Московской биржи, когда курс доллара опускался до 80,57 рубля, рынок находится в поиске нового равновесия. По мнению экспертов, в текущих условиях справедливый курс доллара может находиться около 95 рублей, но пока участники рынка адаптируются к новым реалиям, сбалансированным уровнем может выступать отметка в 90 рублей.
На сегодня ожидаю колебания курса доллара в диапазоне 1,5 рубля между уровнями 88,00 и 89,50 рубля. Участники рынка чутко реагируют на любые изменения как во внутренней экономической политике, так и на внешнеполитической арене. На данный момент на рынке наблюдается спокойствие.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, до 3203,07 п., индекс РТС - на 0,39%, до 1147,28 п. Индекс IMOEX достиг важного уровня сопротивления. Для уверенного прорыва индексу нужно простоять выше уровня 3170 в течение 7 торговых дней. В этом случае покупатели по акциям входящим в индекс Мосбирже аккумулируют силы для уверенного прорыва и роста до уровня 3385 п. Сейчас им выгодно пробивать уровень по техническим причинам.
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