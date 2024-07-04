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В ЦБ назвали причины постепенного укрепления курса рубля

В ЦБ назвали причины постепенного укрепления курса рубля - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали причины постепенного укрепления курса рубля

Постепенное укрепление курса рубля с начала года связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями, которые сдерживают импорт, заявил в интервью... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:40+0300

2024-07-04T09:40+0300

2024-07-04T09:48+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Постепенное укрепление курса рубля с начала года связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями, которые сдерживают импорт, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."С начала года укрепление курса где-то на 2-5% в зависимости от валютной пары, идёт постепенное укрепление валютного курса - это связано как с эффектами проводимой денежно-кредитной политики, которая оказывает сдерживающее влияние на спрос и повышает привлекательность рубля как средства сбережений, ну и, наверное, какой-то эффект имеют санкции, которые сдерживаю импорт", - сказал он.

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