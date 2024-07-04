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Рубль по итогам торгов четверга снизился по отношению к юаню

Рубль по итогам торгов четверга снизился по отношению к юаню - 04.07.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов четверга снизился по отношению к юаню

Рубль в четверг упал к юаню: китайская валюта выросла на 9 копеек, следует из данных Московской биржи. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T20:25+0300

2024-07-04T20:25+0300

2024-07-04T20:25+0300

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг упал к юаню: китайская валюта выросла на 9 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды вырос на 9 копеек, до 11,99 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.47 мск дорожает на 0,6%, до 87,39 доллара за баррель. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖЕНИЕ Сегодня курс юаня впервые с 24 июня поднялся выше 12 рублей, в целом китайская валюта двигалась в диапазоне 11,9-12,02 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" достиг почти 58 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал чуть менее чем на 1% к юаню, располагаясь на 11,99 рубля. Китайская валюта преодолела краткосрочное сопротивление 11,95 рубля, что подтверждает риски её движения в район 12,50 рубля", — отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Яков Яковлев из УК "Первая" также подмечает, что на текущий момент предпосылок к продолжению локального ослабления рубля становится больше – среди них постепенное восстановление импорта на фоне решения вопросов с оплатой с иностранными контрагентами. "Рубль в четверг предпринимал попытки восстановления, но в целом динамика сохраняется умеренно негативной для нацвалюты … Окончание налогового периода убрало часть дополнительного предложения валюты, сказываются также смягчение порога возврата экспортной выручки и сокращение почти втрое ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что вместе с тем спрос со стороны импортеров на иностранные деньги пока не восстановился, а вероятность роста ключевой ставки на июльском заседании ЦБ выросла, и это сдерживает ослабление рубля. ПРОГНОЗЫ Прогноз Бахтина на пятницу по курсу рубля к доллару – 87,5-89,5 рубля, по биржевому курсу юаня – 11,9-12,4 рубля. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в пятницу будет диапазон 12-12,4 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 86-89 рублей, евро - в коридоре 94-97 рублей, прогнозирует аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, россия, рубль, юань