https://1prime.ru/20240704/russtandart-849824533.html
Банк "Русский стандарт" присоединился к универсальному QR-коду
Банк "Русский стандарт" присоединился к универсальному QR-коду - 04.07.2024, ПРАЙМ
Банк "Русский стандарт" присоединился к универсальному QR-коду
Банк "Русский стандарт" в числе первых запустил сервис приема универсального QR-кода для оплаты покупок, другие банки готовятся его запустить, сообщили РИА... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T20:28+0300
2024-07-04T20:28+0300
2024-07-04T20:28+0300
банк россии
россия
банк "русский стандарт"
сбп
qr-код
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/03/832850339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f144c22fd1ca6dbf4314f1e7a2bca223.jpg
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Банк "Русский стандарт" в числе первых запустил сервис приема универсального QR-кода для оплаты покупок, другие банки готовятся его запустить, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ сообщал, что обсуждал с банками эту концепцию, и объявил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил такой эксперимент. Ранее сообщалось, что ВТБ совместно с НСПК одними из первых на банковском рынке начали пилотирование универсального платежного QR-кода. "Банк "Русский стандарт" в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе первого клиента своей эквайринговой сети", - сообщила кредитная организация. Газпромбанк, банк "Дом.РФ", МТС Банк, Совкомбанк подтвердили, что участвуют в пилотировании универсального платежного QR-кода. Совкомбанк сообщил, что присоединился к этому проекту. "Совкомбанк в числе первых системно значимых банков подключился к пилотному тестированию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК)", — сказали в пресс-службе банка. "Проект стартует в ближайшее время, после чего результаты будут тщательно проанализированы. Газпромбанк одним из первых российских банков представил прототип безналичной оплаты покупок по универсальному QR-коду. Новая технология позволяет оптимизировать клиентский путь: один универсальный QR-код можно использовать для оплаты разными методами, такими как СБП, цифровые рубли, или pay-сервисы банков", — сказал вице-президент - начальник департамента эквайринга и розничных платежных сервисов Газпромбанка Алексей Довгополый. "На текущий момент готовимся к проведению тестовых платежей", — прокомментировал заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Николай Козак. При этом он отметил, что для скорости и удобства транзакций необходимо обеспечить совместимость различных QR-кодов с приложениями и системами оплат. "На данный момент МТС Банк работает над тем, чтобы универсальный QR-код стал доступен в своей эквайринговой сети. Производится донастройка системы, платежи станут доступны клиентам в ближайшее время", — сообщил вице-президент, руководитель кластера "Платежи и переводы" МТС Банка Кирилл Пальчун. Платежи с помощью QR, по его словам, популярны у клиентов банка, в июне 2024 года количество платежей по QR выросло в 3,5 раза к июню 2023 года. Сбербанк и Т-Банк сказали, что не участвуют в этом пилотном проекте.
https://1prime.ru/20240704/sovkombank-849747970.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/03/832850339_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_04d3027d912c22ce997d0aa2496322ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк "русский стандарт", сбп, qr-код
Банк России, РОССИЯ, банк "Русский Стандарт", СБП, QR-код
Банк "Русский стандарт" присоединился к универсальному QR-коду
Банк "Русский стандарт" присоединился к универсальному QR-коду
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Банк "Русский стандарт" в числе первых запустил сервис приема универсального QR-кода для оплаты покупок, другие банки готовятся его запустить, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Идея создания единого платежного QR-кода, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, принадлежит ВТБ. ЦБ сообщал, что обсуждал с банками эту концепцию, и объявил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил такой эксперимент. Ранее сообщалось, что ВТБ совместно с НСПК одними из первых на банковском рынке начали пилотирование универсального платежного QR-кода.
"Банк "Русский стандарт" в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе первого клиента своей эквайринговой сети", - сообщила кредитная организация.
Газпромбанк, банк "Дом.РФ", МТС Банк, Совкомбанк подтвердили, что участвуют в пилотировании универсального платежного QR-кода. Совкомбанк сообщил, что присоединился к этому проекту.
"Совкомбанк в числе первых системно значимых банков подключился к пилотному тестированию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК)", — сказали в пресс-службе банка.
Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду
"Проект стартует в ближайшее время, после чего результаты будут тщательно проанализированы. Газпромбанк одним из первых российских банков представил прототип безналичной оплаты покупок по универсальному QR-коду. Новая технология позволяет оптимизировать клиентский путь: один универсальный QR-код можно использовать для оплаты разными методами, такими как СБП, цифровые рубли, или pay-сервисы банков", — сказал вице-президент - начальник департамента эквайринга и розничных платежных сервисов Газпромбанка Алексей Довгополый.
"На текущий момент готовимся к проведению тестовых платежей", — прокомментировал заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Николай Козак.
При этом он отметил, что для скорости и удобства транзакций необходимо обеспечить совместимость различных QR-кодов с приложениями и системами оплат.
"На данный момент МТС Банк работает над тем, чтобы универсальный QR-код стал доступен в своей эквайринговой сети. Производится донастройка системы, платежи станут доступны клиентам в ближайшее время", — сообщил вице-президент, руководитель кластера "Платежи и переводы" МТС Банка Кирилл Пальчун.
Платежи с помощью QR, по его словам, популярны у клиентов банка, в июне 2024 года количество платежей по QR выросло в 3,5 раза к июню 2023 года.
Сбербанк и Т-Банк сказали, что не участвуют в этом пилотном проекте.