https://1prime.ru/20240704/rustore-849756435.html
В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах
В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах
Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:24+0300
2024-07-04T15:24+0300
2024-07-04T15:24+0300
россия
rustore
https://cdnn.1prime.ru/img/83973/37/839733767_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_c00a866837bc71304a6377f50e98866d.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских разработчиков, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Проектом, который был внесен в Госдуму 24 июня, предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений. "Я уверен, что в случае принятия нашей инициативы о RuStore шансы появления на iOS российского магазина приложений очень высоки", - сообщил депутат в своем Telegram-канале. Депутат также добавил, что компания Apple, выполнив требования Роскомнадзора, удалила из российского App Store четыре VPN-сервиса: Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83973/37/839733767_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d59edbd833b140420e5bf936a4deefbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, rustore
В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах
Депутат Горелкин: шансы появления на айфонах RuStore высоки
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских разработчиков, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.
Проектом, который был внесен в Госдуму 24 июня, предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
"Я уверен, что в случае принятия нашей инициативы о RuStore шансы появления на iOS российского магазина приложений очень высоки", - сообщил депутат в своем Telegram-канале.
Депутат также добавил, что компания Apple, выполнив требования Роскомнадзора, удалила из российского App Store четыре VPN-сервиса: Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.