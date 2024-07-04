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В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах
В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах
Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:24+0300
2024-07-04T15:24+0300
россия
rustore
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских разработчиков, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Проектом, который был внесен в Госдуму 24 июня, предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений. "Я уверен, что в случае принятия нашей инициативы о RuStore шансы появления на iOS российского магазина приложений очень высоки", - сообщил депутат в своем Telegram-канале. Депутат также добавил, что компания Apple, выполнив требования Роскомнадзора, удалила из российского App Store четыре VPN-сервиса: Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.
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россия, rustore
РОССИЯ, RuStore
15:24 04.07.2024
 
В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах

Депутат Горелкин: шансы появления на айфонах RuStore высоки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore
RuStore - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских разработчиков, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.
Проектом, который был внесен в Госдуму 24 июня, предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
"Я уверен, что в случае принятия нашей инициативы о RuStore шансы появления на iOS российского магазина приложений очень высоки", - сообщил депутат в своем Telegram-канале.
Депутат также добавил, что компания Apple, выполнив требования Роскомнадзора, удалила из российского App Store четыре VPN-сервиса: Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.
 
РОССИЯRuStore
 
 
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