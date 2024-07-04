https://1prime.ru/20240704/rustore-849756435.html

В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах

В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ГД оценили шансы появления RuStore на айфонах

Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:24+0300

2024-07-04T15:24+0300

2024-07-04T15:24+0300

россия

rustore

https://cdnn.1prime.ru/img/83973/37/839733767_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_c00a866837bc71304a6377f50e98866d.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанс, что российский магазин приложений RuStore появится на айфонах, увеличится после принятия закона о запрете дискриминации приложений российских разработчиков, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Проектом, который был внесен в Госдуму 24 июня, предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений. "Я уверен, что в случае принятия нашей инициативы о RuStore шансы появления на iOS российского магазина приложений очень высоки", - сообщил депутат в своем Telegram-канале. Депутат также добавил, что компания Apple, выполнив требования Роскомнадзора, удалила из российского App Store четыре VPN-сервиса: Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, rustore