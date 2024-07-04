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Российский рынок акций закрыл торги ощутимым падением

Российский рынок акций закрыл торги ощутимым падением - 04.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл торги ощутимым падением

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга упал на 2,16%, следует из данных Московской биржи. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T19:53+0300

2024-07-04T19:53+0300

2024-07-04T19:53+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга упал на 2,16%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,16%, до 3133,81 пункта, долларовый РТС — на 2,35%, до 1120,31 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.37 мск дорожает на 0,23%, до 87,54 доллара за баррель. "Российский рынок акций в четверг корректировался вниз. Поводом для продаж стал рост вероятности повышения ключевой ставки. В пользу этого говорит последняя статистика по инфляции, кроме того, в ЦБ сегодня заявили, что регулятор рассматривает вариант подъема ставки на 100-200 базисных пунктов на июльском заседании", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Примечательно, что снижение российского рынка идет на фоне ослабления национальной валюты и роста нефтяных котировок. Инвесторы опасаются дальнейшего повышения ключевой процентной ставки ЦБ, которое становится все более вероятным", - отмечает Яков Яковлев из УК "Первая". "Российский фондовый рынок открылся довольно чувствительным падением утром и усилил темпы обвала во второй половине дня", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения – расписки "Глобалтранса" (-5,2%), Ашинского металлургического завода (-4,27%), префы "Мечела" (-3,61%), акции "Сегежи" (-3,57%), "Русснефти" (-3,36%), "Селигдара" (-3,31%), "М.Видео" (-3,3%), ДВМП (-3,1%), расписки "Эталона" (-3,04%) и акции ТМК (-2,81%). Мильчакова отмечает, что лидерами роста на фоне обвала фондового рынка оказались акции ВТБ (+0,61%), возможно, в связи с заявлениями менеджмента банка относительно возможного выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" и консолидации этого банка в конце 2025 — начале 2026 года. В лидерах роста стоимости также бумаги ЮМГ (+0,3%) и Мосбиржи (+0,19%). ПРОГНОЗЫ "Конец недели обычно характеризуется невысокой торговой активностью, что связано с опасениями реализации какого-либо негатива на выходных. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 июля — 3125-3225 пунктов", — считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global дает прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу – диапазон 3100-3200 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынки, мосбиржа