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Восстановление застопорилось - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Восстановление застопорилось
Восстановление застопорилось - 04.07.2024, ПРАЙМ
Восстановление застопорилось
Настроения несколько ухудшились на торгах в среду. Индекс Мосбиржи снизился за день на 0,44% до 3203,07 п., индекс РТС – на 0,39% до 1147,28 п. на фоне... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T08:48+0300
2024-07-04T09:41+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Настроения несколько ухудшились на торгах в среду. Индекс Мосбиржи снизился за день на 0,44% до 3203,07 п., индекс РТС – на 0,39% до 1147,28 п. на фоне умеренного ослабления рубля. К китайскому юаню рубль подешевел в среду на 0,75% до 11,903 рубля.Минфин сообщил об увеличении ежедневного объема покупок валюты и золота с 5 июля по 6 августа до 5,4 миллиарда рублей по сравнению с 3,7 миллиарда рублей месяцем ранее. В июне отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 21,5 миллиарда рублей, а в июле министерство планирует получить 145,3 миллиарда рублей. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ.Вместе с тем Банк России будет самостоятельно продавать 8,4 миллиарда рублей в день (11,8 млрд руб. в день в первом полугодии). Таким образом, ежедневные продажи валюты составят три миллиарда рублей по сравнению с 8,1 миллиарда рублей месяцем ранее. Сокращение ежедневного предложения валюты на продажу может способствовать стабилизации валютного курса вокруг сложившихся уровней. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля останется в диапазоне 87-89,5 рубля. за один доллар США.На фондовом рынке ухудшению настроений в среду могли способствовать в том числе комментарии главы Банка России Эльвиру Набиуллиной, которая заявила, что "высокая инфляция абсолютно вредна экономически и социально, мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой…". Таким образом, можно предположить, что цикл повышения ключевой ставки пока далек от завершения, учитывая текущие данные по инфляции.Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 25 июня по 1 июля ИПЦ вырос на 0,66% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. С начала месяца темпы роста потребительских цен составили 0,5%, с начала года – 4,51%, за 12 месяцев – 9,16%.Акции Совкомфлота в среду показали опережающую динамику на фоне общего снижения фондовых индексов. Акционеры компании одобрили дивиденды за 2023 год в размере 11,27 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 9%, реестр акционеров с правом на дивиденды за 2023 год закроется 20 июля. Кроме того, в компании не исключают выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года.Настроения инвесторов на фондовом рынке в четверг могут во многом определяться вышедшими в среду вечером недельными данными Росстата по инфляции, которые отражают максимальные с начала 2024 года темпы роста ИПЦ. Такие данные по инфляции увеличивают вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июле и могут способствовать возобновлению понижательной динамики по индексу суверенного долга RGBI, который с начала недели пытается стабилизироваться в области 106,5-106,75 п., в то время как индекс МосБиржи может оказаться под давлением в начале торгов в четверг.
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
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40
мнения аналитиков, биржа, торги
Мнения аналитиков, биржа, Торги
08:48 04.07.2024 (обновлено: 09:41 04.07.2024)
 
Восстановление застопорилось

Аналитик Пырьева: настроения на российском рынке несколько ухудшились

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Настроения несколько ухудшились на торгах в среду. Индекс Мосбиржи снизился за день на 0,44% до 3203,07 п., индекс РТС – на 0,39% до 1147,28 п. на фоне умеренного ослабления рубля. К китайскому юаню рубль подешевел в среду на 0,75% до 11,903 рубля.
Минфин сообщил об увеличении ежедневного объема покупок валюты и золота с 5 июля по 6 августа до 5,4 миллиарда рублей по сравнению с 3,7 миллиарда рублей месяцем ранее. В июне отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 21,5 миллиарда рублей, а в июле министерство планирует получить 145,3 миллиарда рублей. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ.
Вместе с тем Банк России будет самостоятельно продавать 8,4 миллиарда рублей в день (11,8 млрд руб. в день в первом полугодии). Таким образом, ежедневные продажи валюты составят три миллиарда рублей по сравнению с 8,1 миллиарда рублей месяцем ранее. Сокращение ежедневного предложения валюты на продажу может способствовать стабилизации валютного курса вокруг сложившихся уровней. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля останется в диапазоне 87-89,5 рубля. за один доллар США.
На фондовом рынке ухудшению настроений в среду могли способствовать в том числе комментарии главы Банка России Эльвиру Набиуллиной, которая заявила, что "высокая инфляция абсолютно вредна экономически и социально, мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой…". Таким образом, можно предположить, что цикл повышения ключевой ставки пока далек от завершения, учитывая текущие данные по инфляции.
Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 25 июня по 1 июля ИПЦ вырос на 0,66% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. С начала месяца темпы роста потребительских цен составили 0,5%, с начала года – 4,51%, за 12 месяцев – 9,16%.
Акции Совкомфлота в среду показали опережающую динамику на фоне общего снижения фондовых индексов. Акционеры компании одобрили дивиденды за 2023 год в размере 11,27 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 9%, реестр акционеров с правом на дивиденды за 2023 год закроется 20 июля. Кроме того, в компании не исключают выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года.
Настроения инвесторов на фондовом рынке в четверг могут во многом определяться вышедшими в среду вечером недельными данными Росстата по инфляции, которые отражают максимальные с начала 2024 года темпы роста ИПЦ. Такие данные по инфляции увеличивают вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июле и могут способствовать возобновлению понижательной динамики по индексу суверенного долга RGBI, который с начала недели пытается стабилизироваться в области 106,5-106,75 п., в то время как индекс МосБиржи может оказаться под давлением в начале торгов в четверг.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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