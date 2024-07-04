https://1prime.ru/20240704/sanktsii-849740654.html

ЕС ввел предварительные импортные пошлины на автомобили из Китая

ЕС ввел предварительные импортные пошлины на автомобили из Китая - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЕС ввел предварительные импортные пошлины на автомобили из Китая

ЕС с 4 июля вводит предварительные временные импортные пошлины на электрические автомобили из Китая, говорится в опубликованном в четверг заявлении... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:11+0300

2024-07-04T12:11+0300

2024-07-04T12:17+0300

экономика

ес

китай

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 июл - ПРАЙМ. ЕС с 4 июля вводит предварительные временные импортные пошлины на электрические автомобили из Китая, говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии."Европейская комиссия сегодня ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая", - указывается в заявлении.Сообщается, что контакты с властями Китая по поиску приемлемых для обеих сторон решений будут продолжены. Позднее Еврокомиссия представит странам союза предложение по окончательному решению."Предварительные компенсационные пошлины обеспечиваются гарантией… и могут взиматься при определенных обстоятельствах только после принятия решения о введении окончательных пошлин", - добавили в ЕК.Как сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник, "временные компенсационные пошлины рассчитаны исходя из субсидий, полученных конкретными китайскими производителями". "В настоящее время речь идет не об уплате пошлин, а о предоставлении поставщиками банковских гарантий. Страны-импортеры должны будут принимать гарантии и не требовать перевода средств", - добавил он."Индивидуальные пошлины, применимые к трем выбранным китайским производителям, таковы: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%", - пояснили в Еврокомиссии. Там добавили, что "другие производители электромобилей, которые сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку, облагаются средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%, компании, не сотрудничавшие в расследовании, облагаются пошлинами в размере 37,6%".При этом, по словам европейского источника, новые пошлины "будут приплюсованы к уже действующим многие годы 10%, так как речь идет о пошлинах в связи с субсидиями". Это означает на практике, что ввозные пошлины на некоторые китайские электромобили в ЕС могут составить до 50%.Пошлины на ввоз в ЕС электромобилей некоторых производителей КНР могут составить до 50%, так как их приплюсуют к уже существующим в союзе 10%, сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник."Эти пошлины будут приплюсованы к уже действующим многие годы 10%, так как речь идет о пошлинах в связи с субсидиями", - сказал он.В ЕС в настоящее время действует импортная пошлина в размере 10% на ввоз легковых автомобилей.ЕС и Китай все еще могут урегулировать вопрос по импортным пошлинам на китайские электромобили до ноября, сообщил источник."Мы считаем, что достижение договоренности с Китаем все еще возможно до ноября при проявлении открытости", - сказал он.В июне ЕК сообщала, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с чем может уже с 4 июля ввести импортные пошлины. Сообщалось также, что пошлины могут составить от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.Расследование в отношении госсубсидий на электромобили в Китае было начато Еврокомиссией еще в прошлом году. В ЕК утверждали, что государственные субсидии на поставляемые в ЕС из Китая электромобили могут нанести ущерб европейской промышленности.Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. Он подчеркивал, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях в области исследований и разработок, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе.В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла с произведенными в Китае солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В то же время, в Евросоюзе выражали опасения, что местная промышленность не сможет наладить производство в достаточных объемах аккумуляторных батарей из-за нехватки ресурсов.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, китай, пошлины