https://1prime.ru/20240704/sanktsii-849745635.html

"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России

"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России - 04.07.2024, ПРАЙМ

"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России

Россия богатеет, несмотря на внешнее давление, говорится в публикации издания Newsweek. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:06+0300

2024-07-04T13:06+0300

2024-07-04T13:31+0300

экономика

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия богатеет, несмотря на внешнее давление, говорится в публикации издания Newsweek."Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — сказано в материала.Кроме того, профессор международных отношений Филип Канклифф отметил, что западные ограничительные меры против России оказались неудачными и стимулировали развитие российской промышленности, а также сделали страну более самодостаточной.Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением со стороны Запада, которое продолжает усиливаться.Ранее МВФ спрогнозировал рост ВВП России на 3,2% в текущем году, превышая прогнозируемый рост западных экономик, включая США. Кроме того, экономические показатели России также впечатляют. Сальдо торгового баланса и счета текущих операций увеличились, что свидетельствует о положительных трендах во внешней торговле России.

https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849702751.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша