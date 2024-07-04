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"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России - 04.07.2024, ПРАЙМ
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"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России
"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России
Россия богатеет, несмотря на внешнее давление, говорится в публикации издания Newsweek. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:06+0300
2024-07-04T13:31+0300
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия богатеет, несмотря на внешнее давление, говорится в публикации издания Newsweek."Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — сказано в материала.Кроме того, профессор международных отношений Филип Канклифф отметил, что западные ограничительные меры против России оказались неудачными и стимулировали развитие российской промышленности, а также сделали страну более самодостаточной.Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением со стороны Запада, которое продолжает усиливаться.Ранее МВФ спрогнозировал рост ВВП России на 3,2% в текущем году, превышая прогнозируемый рост западных экономик, включая США. Кроме того, экономические показатели России также впечатляют. Сальдо торгового баланса и счета текущих операций увеличились, что свидетельствует о положительных трендах во внешней торговле России.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
13:06 04.07.2024 (обновлено: 13:31 04.07.2024)
 
"Вопреки давлению". В США рассказали удивительный факт о России

Newsweek: россияне богатеют, несмотря на санкции и конфликт на Украине

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия богатеет, несмотря на внешнее давление, говорится в публикации издания Newsweek.
"Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — сказано в материала.
Кроме того, профессор международных отношений Филип Канклифф отметил, что западные ограничительные меры против России оказались неудачными и стимулировали развитие российской промышленности, а также сделали страну более самодостаточной.
Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением со стороны Запада, которое продолжает усиливаться.
Ранее МВФ спрогнозировал рост ВВП России на 3,2% в текущем году, превышая прогнозируемый рост западных экономик, включая США. Кроме того, экономические показатели России также впечатляют. Сальдо торгового баланса и счета текущих операций увеличились, что свидетельствует о положительных трендах во внешней торговле России.
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