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"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240704/sber-849755831.html
"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях
"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях
Продление срока софинансирования в программе долгосрочных сбережений до 10 лет - подарок для индустрии, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:08+0300
2024-07-04T15:08+0300
экономика
сбербанк
программа долгосрочных сбережений
сбережения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Продление срока софинансирования в программе долгосрочных сбережений до 10 лет - подарок для индустрии, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет."Это одно из самых крутых решений, которое могло быть принято. Мы скромно предлагали на 5 лет поднять эту планочку, но президент совершенно недавно на Питерском форуме озвучил с 3 до 10. На самом деле это подарок индустрии, я думаю, и сейчас все НПФы должны с удвоенной силой стараться привлекать новые средства в эту программу", - прокомментировал решение Вестеровский журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
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сбербанк, программа долгосрочных сбережений, сбережения
Экономика, Сбербанк, программа долгосрочных сбережений, сбережения
15:08 04.07.2024
 
"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях

"Сбер": срок софинансирования 10 лет в долгосрочных сбережениях - подарок

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Продление срока софинансирования в программе долгосрочных сбережений до 10 лет - подарок для индустрии, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет.
"Это одно из самых крутых решений, которое могло быть принято. Мы скромно предлагали на 5 лет поднять эту планочку, но президент совершенно недавно на Питерском форуме озвучил с 3 до 10. На самом деле это подарок индустрии, я думаю, и сейчас все НПФы должны с удвоенной силой стараться привлекать новые средства в эту программу", - прокомментировал решение Вестеровский журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений
12:48
 
ЭкономикаСбербанкпрограмма долгосрочных сбереженийсбережения
 
 
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