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"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях

"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях - 04.07.2024, ПРАЙМ

"Сбер" рассказал о "подарке" в долгосрочных сбережениях

Продление срока софинансирования в программе долгосрочных сбережений до 10 лет - подарок для индустрии, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:08+0300

2024-07-04T15:08+0300

2024-07-04T15:08+0300

экономика

сбербанк

программа долгосрочных сбережений

сбережения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Продление срока софинансирования в программе долгосрочных сбережений до 10 лет - подарок для индустрии, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет."Это одно из самых крутых решений, которое могло быть принято. Мы скромно предлагали на 5 лет поднять эту планочку, но президент совершенно недавно на Питерском форуме озвучил с 3 до 10. На самом деле это подарок индустрии, я думаю, и сейчас все НПФы должны с удвоенной силой стараться привлекать новые средства в эту программу", - прокомментировал решение Вестеровский журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

https://1prime.ru/20240704/minfin-849743243.html

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сбербанк, программа долгосрочных сбережений, сбережения