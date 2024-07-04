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В "Сбере" оценили ожидания по рентабельности капитала
В "Сбере" оценили ожидания по рентабельности капитала - 04.07.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" оценили ожидания по рентабельности капитала
Сбербанк идет в створе ранее озвученных ожиданий по рентабельности капитала на 2024 год - свыше 22%, сообщил журналистам первый заместитель председателя... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:14+0300
2024-07-04T16:14+0300
2024-07-04T16:28+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Сбербанк идет в створе ранее озвученных ожиданий по рентабельности капитала на 2024 год - свыше 22%, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Финансового форума Банка России."Мы пока что идем в створе тех ожиданий, которые озвучивали прежде", - ответил Ведяхин на вопрос, есть ли возможность того, что Сбербанк повысит свой прогноз по рентабельности капитала на 2024 год выше уровня в 22%.В конце прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк в рамках новой стратегии планирует в 2024-2026 годах выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, а рентабельность капитала будет выше 22%.
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россия, сбербанк
В "Сбере" оценили ожидания по рентабельности капитала
Ведяхин: "Сбер" придерживается ожиданий по рентабельности капитала свыше 22%
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Сбербанк идет в створе ранее озвученных ожиданий по рентабельности капитала на 2024 год - свыше 22%, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Финансового форума Банка России.
"Мы пока что идем в створе тех ожиданий, которые озвучивали прежде", - ответил Ведяхин на вопрос, есть ли возможность того, что Сбербанк повысит свой прогноз по рентабельности капитала на 2024 год выше уровня в 22%.
В конце прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк в рамках новой стратегии планирует в 2024-2026 годах выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, а рентабельность капитала будет выше 22%.