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В Сбербанке высказались о возможности торгов на Мосбирже на выходных - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Сбербанке высказались о возможности торгов на Мосбирже на выходных
В Сбербанке высказались о возможности торгов на Мосбирже на выходных - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке высказались о возможности торгов на Мосбирже на выходных
Сбербанк считает целесообразным запуск торгов на Мосбирже в выходные дни, тема обсуждается, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса старший... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:32+0300
2024-07-04T14:32+0300
россия
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Сбербанк считает целесообразным запуск торгов на Мосбирже в выходные дни, тема обсуждается, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. "Я думаю, что это целесообразно. С Московской биржей обсуждали, с коллегами на полях форума, что это целесообразно было бы сделать. И коллеги эту историю обсуждают, им необходимо обеспечить технологическую готовность, они над этим работают", - сказал он, отвечая на вопрос как "Сбер" относится к торговле на бирже в выходные и к круглосуточным торгам. "Мы как брокер готовы, но здесь важно выстроить правильную общую концепцию, чтобы все брокеры между собой договорились и Московская биржа. Я думаю, что для биржи первым шагом нужно рассмотреть выходные дни - это проще сделать", - добавил он. Что касается круглосуточных торгов, то для этого, вероятно, потребуется чуть больше времени: здесь всем участникам рынка нужно договориться, обсудить, отметил Вестеровский. Брокеры должны дать возможность клиентам пользоваться торгами в расширенном временном формате, в целом спрос есть, особенно в выходные, резюмировал вице-президент Сбербанка.
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россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
14:32 04.07.2024
 
В Сбербанке высказались о возможности торгов на Мосбирже на выходных

Сбербанк считает целесообразным запуск торгов на Мосбирже на выходных

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Сбербанк считает целесообразным запуск торгов на Мосбирже в выходные дни, тема обсуждается, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
"Я думаю, что это целесообразно. С Московской биржей обсуждали, с коллегами на полях форума, что это целесообразно было бы сделать. И коллеги эту историю обсуждают, им необходимо обеспечить технологическую готовность, они над этим работают", - сказал он, отвечая на вопрос как "Сбер" относится к торговле на бирже в выходные и к круглосуточным торгам.
"Мы как брокер готовы, но здесь важно выстроить правильную общую концепцию, чтобы все брокеры между собой договорились и Московская биржа. Я думаю, что для биржи первым шагом нужно рассмотреть выходные дни - это проще сделать", - добавил он.
Что касается круглосуточных торгов, то для этого, вероятно, потребуется чуть больше времени: здесь всем участникам рынка нужно договориться, обсудить, отметил Вестеровский.
Брокеры должны дать возможность клиентам пользоваться торгами в расширенном временном формате, в целом спрос есть, особенно в выходные, резюмировал вице-президент Сбербанка.
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