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Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании

Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании - 04.07.2024, ПРАЙМ

Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании

Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН),... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T23:39+0300

2024-07-04T23:39+0300

2024-07-04T23:39+0300

экономика

россия

сдэк

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН), рассказал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. "Долю со-основателя и CEO СДЭК Леонида Гольдорта приобрел Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН). Доли остальных акционеров не изменились", — сказал Берггрен. Он отметил, что сделка прошла на взаимовыгодных условиях, а новый акционер активно общается с Гольдортом для того, чтобы "сохранить преемственность, уделяя особое внимание вопросам кибербезопасности". "Акционеры и топ-менеджмент заинтересованы в динамичном развитии СДЭКа. Мы уверены, что с приходом нового акционера компания выйдет на очередной этап развития бизнеса", — добавил Берггрен.В апреле пресс-служба СДЭК сообщила агентству, что логистический оператор планирует завершить переговоры по продаже доли Гольдорта в ближайшее время. Он владел долей в 55,44%. Основными совладельцами компании являются второй основатель Вячеслав Пиксаев (доля в 37%), Инна Яковлева (доля 6,5%), Евгений Цацура (доля 1%).

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россия, сдэк, бизнес