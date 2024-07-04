https://1prime.ru/20240704/sdek-849826530.html
Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании
Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании - 04.07.2024, ПРАЙМ
Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании
Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН),... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T23:39+0300
2024-07-04T23:39+0300
2024-07-04T23:39+0300
экономика
россия
сдэк
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689401_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_c653545592f6565babae57d2a5dabace.jpg
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН), рассказал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. "Долю со-основателя и CEO СДЭК Леонида Гольдорта приобрел Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН). Доли остальных акционеров не изменились", — сказал Берггрен. Он отметил, что сделка прошла на взаимовыгодных условиях, а новый акционер активно общается с Гольдортом для того, чтобы "сохранить преемственность, уделяя особое внимание вопросам кибербезопасности". "Акционеры и топ-менеджмент заинтересованы в динамичном развитии СДЭКа. Мы уверены, что с приходом нового акционера компания выйдет на очередной этап развития бизнеса", — добавил Берггрен.В апреле пресс-служба СДЭК сообщила агентству, что логистический оператор планирует завершить переговоры по продаже доли Гольдорта в ближайшее время. Он владел долей в 55,44%. Основными совладельцами компании являются второй основатель Вячеслав Пиксаев (доля в 37%), Инна Яковлева (доля 6,5%), Евгений Цацура (доля 1%).
https://1prime.ru/20240604/sboy-848798334.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689401_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93e77ef6ab357bc6a037404897ba5ed6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сдэк, бизнес
Экономика, РОССИЯ, СДЭК, Бизнес
Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании
Сооснователь логистического оператора СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН), рассказал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
"Долю со-основателя и CEO СДЭК Леонида Гольдорта приобрел Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН). Доли остальных акционеров не изменились", — сказал Берггрен.
Он отметил, что сделка прошла на взаимовыгодных условиях, а новый акционер активно общается с Гольдортом для того, чтобы "сохранить преемственность, уделяя особое внимание вопросам кибербезопасности".
"Акционеры и топ-менеджмент заинтересованы в динамичном развитии СДЭКа. Мы уверены, что с приходом нового акционера компания выйдет на очередной этап развития бизнеса", — добавил Берггрен.
В СДЭК назвали причину сбоя
В апреле пресс-служба СДЭК сообщила агентству, что логистический оператор планирует завершить переговоры по продаже доли Гольдорта в ближайшее время. Он владел долей в 55,44%. Основными совладельцами компании являются второй основатель Вячеслав Пиксаев (доля в 37%), Инна Яковлева (доля 6,5%), Евгений Цацура (доля 1%).