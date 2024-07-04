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Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании
Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании - 04.07.2024, ПРАЙМ
Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании
Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН),... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T23:39+0300
2024-07-04T23:39+0300
экономика
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН), рассказал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. "Долю со-основателя и CEO СДЭК Леонида Гольдорта приобрел Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН). Доли остальных акционеров не изменились", — сказал Берггрен. Он отметил, что сделка прошла на взаимовыгодных условиях, а новый акционер активно общается с Гольдортом для того, чтобы "сохранить преемственность, уделяя особое внимание вопросам кибербезопасности". "Акционеры и топ-менеджмент заинтересованы в динамичном развитии СДЭКа. Мы уверены, что с приходом нового акционера компания выйдет на очередной этап развития бизнеса", — добавил Берггрен.В апреле пресс-служба СДЭК сообщила агентству, что логистический оператор планирует завершить переговоры по продаже доли Гольдорта в ближайшее время. Он владел долей в 55,44%. Основными совладельцами компании являются второй основатель Вячеслав Пиксаев (доля в 37%), Инна Яковлева (доля 6,5%), Евгений Цацура (доля 1%).
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россия, сдэк, бизнес
Экономика, РОССИЯ, СДЭК, Бизнес
23:39 04.07.2024
 
Сооснователь СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании

Сооснователь логистического оператора СДЭК Гольдорт продал свою долю в компании

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункты выдачи заказов CДЭК
Пункты выдачи заказов CДЭК - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Сооснователь логистического оператора СДЭК продал свою долю в компании, покупателем стал Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН), рассказал РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
"Долю со-основателя и CEO СДЭК Леонида Гольдорта приобрел Фонд под управлением УК "Современные Фонды Недвижимости" (СФН). Доли остальных акционеров не изменились", — сказал Берггрен.
Он отметил, что сделка прошла на взаимовыгодных условиях, а новый акционер активно общается с Гольдортом для того, чтобы "сохранить преемственность, уделяя особое внимание вопросам кибербезопасности".
"Акционеры и топ-менеджмент заинтересованы в динамичном развитии СДЭКа. Мы уверены, что с приходом нового акционера компания выйдет на очередной этап развития бизнеса", — добавил Берггрен.
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4 июня, 12:02
В апреле пресс-служба СДЭК сообщила агентству, что логистический оператор планирует завершить переговоры по продаже доли Гольдорта в ближайшее время. Он владел долей в 55,44%. Основными совладельцами компании являются второй основатель Вячеслав Пиксаев (доля в 37%), Инна Яковлева (доля 6,5%), Евгений Цацура (доля 1%).
 
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