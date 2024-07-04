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В АТОР прокомментировали сроки выдачи шенгенских виз россиянам - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В АТОР прокомментировали сроки выдачи шенгенских виз россиянам
В АТОР прокомментировали сроки выдачи шенгенских виз россиянам - 04.07.2024, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали сроки выдачи шенгенских виз россиянам
Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам — в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:57+0300
2024-07-04T15:57+0300
экономика
россия
шенгенская виза
италия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам — в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Ни одна из шенгенских стран, за исключением Италии, не меняла сроков рассмотрения документов на визы. По утверждению туроператоров, Испания, Франция, Греция - основные шенгенские направления - оформляют визы строго в соответствии с объявленными сроками", — сказала Ломидзе. Она уточнила, что оформление шенгенской визы сейчас занимает в среднем около 3-4 недель.В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские туристы пожаловались на задержку в выдаче шенгенских виз в разгар сезона. Как пишет издание, на сайте визового центра Италии появилось сообщение, что документы туристов не успевают рассматривать за 45 дней. В объявлении в качестве причины указаны "обстоятельства организационного и технического характера", отмечает газета.
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россия, шенгенская виза, италия
Экономика, РОССИЯ, шенгенская виза, ИТАЛИЯ
15:57 04.07.2024
 
В АТОР прокомментировали сроки выдачи шенгенских виз россиянам

АТОР: страны Европы, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгена

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодача документов на получение шенгенских виз
Подача документов на получение шенгенских виз - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам — в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Ни одна из шенгенских стран, за исключением Италии, не меняла сроков рассмотрения документов на визы. По утверждению туроператоров, Испания, Франция, Греция - основные шенгенские направления - оформляют визы строго в соответствии с объявленными сроками", — сказала Ломидзе.
Она уточнила, что оформление шенгенской визы сейчас занимает в среднем около 3-4 недель.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские туристы пожаловались на задержку в выдаче шенгенских виз в разгар сезона. Как пишет издание, на сайте визового центра Италии появилось сообщение, что документы туристов не успевают рассматривать за 45 дней. В объявлении в качестве причины указаны "обстоятельства организационного и технического характера", отмечает газета.
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