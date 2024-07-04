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Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС
На грядущем саммите ШОС в обязательном порядке бдет упомянута идея создания новой системы Евразийской безопасности, о которой российский лидер Владимир Путин... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T06:07+0300
2024-07-04T06:07+0300
2024-07-04T06:07+0300
россия
дмитрий песков
шос
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На грядущем саммите ШОС в обязательном порядке бдет упомянута идея создания новой системы Евразийской безопасности, о которой российский лидер Владимир Путин упоминал на встрече с руководством МИД. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Обязательно будет упомянута", - ообщил прес-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, партнеры уже поэтапно ведут переговоры на эту тему.Саммит проводится в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
https://1prime.ru/20240703/putin-849714345.html
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россия, дмитрий песков, шос
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ШОС
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС
Песков: новая система Евразийской безопасности будет упомянута на саммите ШОС
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На грядущем саммите ШОС в обязательном порядке бдет упомянута идея создания новой системы Евразийской безопасности, о которой российский лидер Владимир Путин упоминал на встрече с руководством МИД. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Обязательно будет упомянута", - ообщил прес-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, партнеры уже поэтапно ведут переговоры на эту тему.
Саммит проводится в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин