Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240704/shos-849725887.html
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС
На грядущем саммите ШОС в обязательном порядке бдет упомянута идея создания новой системы Евразийской безопасности, о которой российский лидер Владимир Путин... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T06:07+0300
2024-07-04T06:07+0300
россия
дмитрий песков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На грядущем саммите ШОС в обязательном порядке бдет упомянута идея создания новой системы Евразийской безопасности, о которой российский лидер Владимир Путин упоминал на встрече с руководством МИД. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Обязательно будет упомянута", - ообщил прес-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, партнеры уже поэтапно ведут переговоры на эту тему.Саммит проводится в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
https://1prime.ru/20240703/putin-849714345.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_940db91626af68f7f753236c2295cc2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, шос
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ШОС
06:07 04.07.2024
 
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС

Песков: новая система Евразийской безопасности будет упомянута на саммите ШОС

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На грядущем саммите ШОС в обязательном порядке бдет упомянута идея создания новой системы Евразийской безопасности, о которой российский лидер Владимир Путин упоминал на встрече с руководством МИД. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Обязательно будет упомянута", - ообщил прес-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, партнеры уже поэтапно ведут переговоры на эту тему.
Саммит проводится в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин
Вчера, 16:55
 
РОССИЯДмитрий ПесковШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала