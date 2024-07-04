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ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии
ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии - 04.07.2024, ПРАЙМ
ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии
На повестке дня ШОС больше не тоит вопрос о расширении объединения, так как оно преследует не эту цель. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:17+0300
2024-07-04T09:45+0300
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АЛМА-АТА, 4 июл – ПРАЙМ. На повестке дня ШОС больше не тоит вопрос о расширении объединения, так как оно преследует не эту цель. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин изданию "Казинформ"."На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", - заявил Мин.Он также упомянул, что процесс вступления Белоруссии в ШОС как полноправного члена запустили еще на Самаркандском саммите, прошедшем в 2022 году. По его словам, этот процесс будет завершен на саммите в Астане, по итогам которого и Белоруссия станет десятой страной-членом организации.Саммит ШОС, в котором участвуют главы государств и правительств России, Азербайджана, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, проходит 3-4 июля в Астане.На саммите также ожидается участие генерального секретаря ШОС, Чжан Миня а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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россия, белоруссия, шос
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ШОС
09:17 04.07.2024 (обновлено: 09:45 04.07.2024)
 
ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии

Чжан Мин: вопрос о новом членстве ШОС после Белоруссии не стоит на повестке дня

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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АЛМА-АТА, 4 июл – ПРАЙМ. На повестке дня ШОС больше не тоит вопрос о расширении объединения, так как оно преследует не эту цель. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин изданию "Казинформ".
"На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", - заявил Мин.
Он также упомянул, что процесс вступления Белоруссии в ШОС как полноправного члена запустили еще на Самаркандском саммите, прошедшем в 2022 году. По его словам, этот процесс будет завершен на саммите в Астане, по итогам которого и Белоруссия станет десятой страной-членом организации.
Саммит ШОС, в котором участвуют главы государств и правительств России, Азербайджана, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, проходит 3-4 июля в Астане.
На саммите также ожидается участие генерального секретаря ШОС, Чжан Миня а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков раскрыл важную тему, которая будет упомянута на саммите ШОС
06:07
 
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