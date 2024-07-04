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Си Цзиньпин заявил о важносити ШОС для мира - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Си Цзиньпин заявил о важносити ШОС для мира
Си Цзиньпин заявил о важносити ШОС для мира - 04.07.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин заявил о важносити ШОС для мира
Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для мира, она стоит на правильной стороне истории. Об этом заявил председатель КНР Си... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:24+0300
2024-07-04T10:24+0300
экономика
шос
си цзиньпин
мир
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ПЕКИН, 4 июл – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для мира, она стоит на правильной стороне истории. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Китайский лидер 4 июля выступил на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане. По его словам, изменения в мире ускорились, а человечество оказалось на перепутье истории."Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира", - сказал Си Цзиньпин.Он добавил, что государства-члены ШОС должны твердо поддерживать друг друга, сообща противостоять внешнему вмешательству, а внутренние разногласия решать, исходя из важности дружбы и мира.Кроме того, по словам председателя КНР, организация должна защищать право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек и стимулировать региональную экономику.
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шос, си цзиньпин, мир
Экономика, ШОС, Си Цзиньпин, МИР
10:24 04.07.2024
 
Си Цзиньпин заявил о важносити ШОС для мира

Си Цзиньпин: ШОС стоит на правильной стороне истории и имеет важное значение

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
© POOL
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ПЕКИН, 4 июл – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для мира, она стоит на правильной стороне истории. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер 4 июля выступил на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане. По его словам, изменения в мире ускорились, а человечество оказалось на перепутье истории.
"Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира", - сказал Си Цзиньпин.
Он добавил, что государства-члены ШОС должны твердо поддерживать друг друга, сообща противостоять внешнему вмешательству, а внутренние разногласия решать, исходя из важности дружбы и мира.
Кроме того, по словам председателя КНР, организация должна защищать право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек и стимулировать региональную экономику.
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