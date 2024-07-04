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Страны ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Страны ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
Страны ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию - 04.07.2024, ПРАЙМ
Страны ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:05+0300
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию.Ранее утром 3 июля президент России Владимир Путин посетил Астану для участия в саммите объединения. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
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россия, шос
РОССИЯ, ШОС
11:05 04.07.2024
 
Страны ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкСаммит государств-членов ШОС
Саммит государств-членов ШОС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию.
Ранее утром 3 июля президент России Владимир Путин посетил Астану для участия в саммите объединения. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
 
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