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ШОС выступила против односторонних санкций, подрывающих мировую торговлю
ШОС выступила против односторонних санкций, подрывающих мировую торговлю - 04.07.2024, ПРАЙМ
ШОС выступила против односторонних санкций, подрывающих мировую торговлю
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее члены выразили свое противостояние протекционизму, односторонним санкциям и торговым ограничениям в Астанинской | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:08+0300
2024-07-04T12:08+0300
2024-07-04T12:08+0300
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее члены выразили свое противостояние протекционизму, односторонним санкциям и торговым ограничениям в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.В документе указывается, что данные меры подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию. Особо отмечается, что одностороннее применение санкций является неправомерным с точки зрения международного права и негативно влияет на третьи страны и международные экономические отношения.ШОС была создана в 2001 году и изначально в ее состав входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Позже Индия и Пакистан присоединились к этих странам. В прошлом году к организации присоединился Иран, а в этом году Беларусь стала ее новым членом.
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шос, торговля
ШОС выступила против односторонних санкций, подрывающих мировую торговлю
Декларация: ШОС выступает против односторонних санкций, подрывающих торговлю
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее члены выразили свое противостояние протекционизму, односторонним санкциям и торговым ограничениям в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.
В документе указывается, что данные меры подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию. Особо отмечается, что одностороннее применение санкций является неправомерным с точки зрения международного права и негативно влияет на третьи страны и международные экономические отношения.
ШОС была создана в 2001 году и изначально в ее состав входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Позже Индия и Пакистан присоединились к этих странам. В прошлом году к организации присоединился Иран, а в этом году Беларусь стала ее новым членом.
Путин оценил стремление других стран подключиться к работе ШОС