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В ШОС заявили о необходимости участия развивающихся стран в ООН

В ШОС заявили о необходимости участия развивающихся стран в ООН - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ШОС заявили о необходимости участия развивающихся стран в ООН

Нужно обеспечить представленноть развивающихся государств в ООН посредством кардинальной реформы, что поспособствует укреплению авторитета организации, следует... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:11+0300

2024-07-04T12:11+0300

2024-07-04T12:11+0300

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Нужно обеспечить представленноть развивающихся государств в ООН посредством кардинальной реформы, что поспособствует укреплению авторитета организации, следует из Астанинской декларации Совета глав государств ШОС."Государства-члены отметили, что для укрепления авторитета и эффективности ООН важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН", - сообщается в материале.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав организации входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.

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