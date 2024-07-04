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ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии
ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии - 04.07.2024, ПРАЙМ
ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии
Шанхайская организация сотрудничества может стать основой для формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, говорится в итоговой декларации. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:25+0300
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2024-07-04T12:25+0300
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества может стать основой для формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, говорится в итоговой декларации.Соответствующий документ был принял 4 июля по итогам Саммита глав государств и правительств стран ШОС, который проходил в Астане."Государства-члены подчеркивают, что взаимодействие в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказано в тексте.В июне президент России Владимир Путин в статье для корейского издания "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" призвал выстроить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности.
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шос, евразия
ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии
Декларация: ШОС можно сделать основой для архитектуры безопасности в Евразии
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества может стать основой для формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, говорится в итоговой декларации.
Соответствующий документ был принял 4 июля по итогам Саммита глав государств и правительств стран ШОС, который проходил в Астане.
"Государства-члены подчеркивают, что взаимодействие в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказано в тексте.
В июне президент России Владимир Путин в статье для корейского издания "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" призвал выстроить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности.
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