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ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии

ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии - 04.07.2024, ПРАЙМ

ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии

Шанхайская организация сотрудничества может стать основой для формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, говорится в итоговой декларации. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:25+0300

2024-07-04T12:25+0300

2024-07-04T12:25+0300

политика

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества может стать основой для формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, говорится в итоговой декларации.Соответствующий документ был принял 4 июля по итогам Саммита глав государств и правительств стран ШОС, который проходил в Астане."Государства-члены подчеркивают, что взаимодействие в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказано в тексте.В июне президент России Владимир Путин в статье для корейского издания "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" призвал выстроить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности.

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