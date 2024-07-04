https://1prime.ru/20240704/shos-849741868.html

Главы государств ШОС утвердили программу противодействия терроризму

Главы государств ШОС утвердили программу противодействия терроризму - 04.07.2024, ПРАЙМ

Главы государств ШОС утвердили программу противодействия терроризму

Главы государств-членов ШОС утвердили Программу сотрудничества в области противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на период до 2027 года. Об этом... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:27+0300

2024-07-04T12:27+0300

2024-07-04T12:27+0300

политика

шос

терроризм

программа

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Главы государств-членов ШОС утвердили Программу сотрудничества в области противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на период до 2027 года. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что также был подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и центрально-азиатским региональным информационно-координационным центром по противодействию торговле наркотиками.Подписаны были также антинаркотическая стратегия на период до 2029 года, планы взаимодействия по вопросам информационной безопасности, а также решения о директоре исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры и отчете совета этой структуры о деятельности в 2023 году.В этом году организация приняла Белоруссию в качестве нового члена. Текущий саммит проводится в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

https://1prime.ru/20240704/shos-849740538.html

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шос, терроризм, программа