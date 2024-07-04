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В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:29+0300
2024-07-04T12:29+0300
россия
шос
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам конференции лидеров страш ШОС заявлении. "Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте документа.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
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россия, шос
РОССИЯ, ШОС
12:29 04.07.2024
 
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами

Лидеры ШОС: одностороннее наращивание ПРО негативно влияет на безопасность

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам конференции лидеров страш ШОС заявлении.
"Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте документа.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
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