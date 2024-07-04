https://1prime.ru/20240704/shos-849742377.html
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:29+0300
2024-07-04T12:29+0300
2024-07-04T12:29+0300
россия
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/80/837498064_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_c4e37c55f96bdc41a8516918342501d5.jpg
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам конференции лидеров страш ШОС заявлении. "Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте документа.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
https://1prime.ru/20240704/shos-849741709.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/80/837498064_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_0e89e556653b2b515564ab4f3cf93b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шос
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
Лидеры ШОС: одностороннее наращивание ПРО негативно влияет на безопасность
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам конференции лидеров страш ШОС заявлении.
"Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте документа.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
ШОС хотят использовать как основу для архитектуры безопасности в Евразии