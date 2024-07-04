https://1prime.ru/20240704/shos-849742377.html

В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами

В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами

Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:29+0300

2024-07-04T12:29+0300

2024-07-04T12:29+0300

россия

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/80/837498064_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_c4e37c55f96bdc41a8516918342501d5.jpg

АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Одноторонее наращивание некоторыми государствами системы глобальной ПРО отрицательно сказывается на мировой безопасности. Об этом говорится в принятом по итогам конференции лидеров страш ШОС заявлении. "Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте документа.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.

https://1prime.ru/20240704/shos-849741709.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шос