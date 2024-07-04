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ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации
ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации - 04.07.2024, ПРАЙМ
ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации
Страны ШОС намерены проработать создание инвестиционного фонда организации, следует из Астанинской декларации Совета глав государств ШОС. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:31+0300
2024-07-04T12:33+0300
экономика
шос
инвестиционный фонд
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Страны ШОС намерены проработать создание инвестиционного фонда организации, следует из Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.Отмечается, что с соответствующим предложением выступил Казахстан. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества поддержали идею, призвав проработать ее."Они также утвердили регламент Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС" - добавляется в документе.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.
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шос, инвестиционный фонд
Экономика, ШОС, инвестиционный фонд
12:31 04.07.2024 (обновлено: 12:33 04.07.2024)
 
ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации

Декларация: ШОС проработает идею о создании инвестиционного фонда организации

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Страны ШОС намерены проработать создание инвестиционного фонда организации, следует из Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.
Отмечается, что с соответствующим предложением выступил Казахстан. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества поддержали идею, призвав проработать ее.
"Они также утвердили регламент Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС" - добавляется в документе.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.
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