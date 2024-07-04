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ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации

ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации - 04.07.2024, ПРАЙМ

ШОС проработает создание инвестиционного фонда организации

Страны ШОС намерены проработать создание инвестиционного фонда организации, следует из Астанинской декларации Совета глав государств ШОС. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:31+0300

2024-07-04T12:31+0300

2024-07-04T12:33+0300

экономика

шос

инвестиционный фонд

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Страны ШОС намерены проработать создание инвестиционного фонда организации, следует из Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.Отмечается, что с соответствующим предложением выступил Казахстан. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества поддержали идею, призвав проработать ее."Они также утвердили регламент Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС" - добавляется в документе.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.

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шос, инвестиционный фонд