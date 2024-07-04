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В Иране предложили ШОС создать сеть свободных экономических зон

В Иране предложили ШОС создать сеть свободных экономических зон - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Иране предложили ШОС создать сеть свободных экономических зон

Иран предлагает странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать сеть совместных свободных экономических зон и заключить соглашения о... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:08+0300

2024-07-04T13:08+0300

2024-07-04T13:08+0300

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ТЕГЕРАН, 4 июл – ПРАЙМ. Иран предлагает странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать сеть совместных свободных экономических зон и заключить соглашения о преференциальной и свободной торговле, заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов ШОС в Казахстане. "Учитывая, что транзитная и коммерческая деятельность считаются дополняющими друг друга, мы предлагаем на уровне организации создать сеть совместных свободных (экономических - ред.) зон и заключить такие экономические соглашения, как соглашение о преференциальной и свободной торговле", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim. И.о. президента выразил уверенность, что члены ШОС могут торговать с другими странами дешевле и быстрее, используя международный транспортный коридор "Север-Юг" и южные порты Ирана. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. В четверг на саммите ШОС в Астане в состав участников также была принята Белоруссия.

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