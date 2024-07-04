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Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности
Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности - 04.07.2024, ПРАЙМ
Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может добиться глобальной стабильности, поэтому она нужна везде - на Ближнем Востоке, Украине, в Африке и... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:03+0300
2024-07-04T15:42+0300
россия
шос
антониу гутерреш
оон
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может добиться глобальной стабильности, поэтому она нужна везде - на Ближнем Востоке, Украине, в Африке и Афганистане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в формате "ШОС плюс"."ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС - крупнейшее региональная организация в мире - обладает силой и ответственностью добиваться мира", - сказал он. По его словам, вызовы на международной арене не могут разрешаться лишь на межгосударственной основе, так как в современных условиях важно подтвердить роль мультилатерализма с центральной ролью ООН в этой системе. По словам Гутерреша, ядром мировой стабильности должны быть устойчивое развитие и права человека.
https://1prime.ru/20240704/shos-849740749.html
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россия, шос, антониу гутерреш, оон
РОССИЯ, ШОС, Антониу Гутерреш, ООН
15:03 04.07.2024 (обновлено: 15:42 04.07.2024)
 
Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности

Гутерреш: ШОС может добиться мира, он нужен и Украине, и Ближнему Востоку

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может добиться глобальной стабильности, поэтому она нужна везде - на Ближнем Востоке, Украине, в Африке и Афганистане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в формате "ШОС плюс".
"ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС - крупнейшее региональная организация в мире - обладает силой и ответственностью добиваться мира", - сказал он.
По его словам, вызовы на международной арене не могут разрешаться лишь на межгосударственной основе, так как в современных условиях важно подтвердить роль мультилатерализма с центральной ролью ООН в этой системе.
По словам Гутерреша, ядром мировой стабильности должны быть устойчивое развитие и права человека.
ГА ООН
В ШОС заявили о необходимости реформировать ООН
12:11
 
РОССИЯШОСАнтониу ГутеррешООН
 
 
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