https://1prime.ru/20240704/shos-849755239.html

Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности

Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности - 04.07.2024, ПРАЙМ

Гутерреш раскрыл роль ШОС в достижении глобальной стабильности

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может добиться глобальной стабильности, поэтому она нужна везде - на Ближнем Востоке, Украине, в Африке и... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:03+0300

2024-07-04T15:03+0300

2024-07-04T15:42+0300

россия

шос

антониу гутерреш

оон

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может добиться глобальной стабильности, поэтому она нужна везде - на Ближнем Востоке, Украине, в Африке и Афганистане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в формате "ШОС плюс"."ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС - крупнейшее региональная организация в мире - обладает силой и ответственностью добиваться мира", - сказал он. По его словам, вызовы на международной арене не могут разрешаться лишь на межгосударственной основе, так как в современных условиях важно подтвердить роль мультилатерализма с центральной ролью ООН в этой системе. По словам Гутерреша, ядром мировой стабильности должны быть устойчивое развитие и права человека.

https://1prime.ru/20240704/shos-849740749.html

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россия, шос, антониу гутерреш, оон