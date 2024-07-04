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Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС
Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС
Вопрос о членстве Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:21+0300
2024-07-04T17:21+0300
политика
шос
афганистан
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Вопрос о членстве Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается полноправного членства в ШОС, то это всегда решается на основе консенсуса. Здесь есть вопросы с различными странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Это касается и инклюзивности власти в Афганистане. Я думаю, что эти вопросы решаемы. Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном", — сказал журналистам Путин. Утром 3 июля президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".Ранее президент подчеркнул, что России необходимо поддерживать контакт с реальными политическими структурами в Афганистане.Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
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шос, афганистан, владимир путин
Политика, ШОС, АФГАНИСТАН, Владимир Путин
17:21 04.07.2024
 
Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС

Путин о членстве Афганистана в ШОС: вопрос решается всеми членами организации

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Вопрос о членстве Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается полноправного членства в ШОС, то это всегда решается на основе консенсуса. Здесь есть вопросы с различными странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Это касается и инклюзивности власти в Афганистане. Я думаю, что эти вопросы решаемы. Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном", — сказал журналистам Путин.
Утром 3 июля президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
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Путин оценил декларацию ШОС об оружии в космосе
17:07
Ранее президент подчеркнул, что России необходимо поддерживать контакт с реальными политическими структурами в Афганистане.
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
 
ПолитикаШОСАФГАНИСТАНВладимир Путин
 
 
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