https://1prime.ru/20240704/shos-849768132.html

Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС

Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как принимается решение о членстве Афганистана в ШОС

Вопрос о членстве Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:21+0300

2024-07-04T17:21+0300

2024-07-04T17:21+0300

политика

шос

афганистан

владимир путин

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АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Вопрос о членстве Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается полноправного членства в ШОС, то это всегда решается на основе консенсуса. Здесь есть вопросы с различными странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Это касается и инклюзивности власти в Афганистане. Я думаю, что эти вопросы решаемы. Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном", — сказал журналистам Путин. Утром 3 июля президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".Ранее президент подчеркнул, что России необходимо поддерживать контакт с реальными политическими структурами в Афганистане.Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".

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шос, афганистан, владимир путин